日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１３日に放送され、１２日に行われた全国高校サッカー選手権決勝で鹿島学園を３―０で破り、悲願の初優勝を果たした神村学園の選手がスタジオ生出演した。

大会史上最多の６万１４２人を集めて決勝が行われ、神村学園（鹿児島）が悲願の初優勝を達成した。前半、ＦＷ日高元（３年）が得点ランキングで単独トップとなる今大会７点目を決めて先制し、鹿島学園（茨城）に３―０で勝利した。鹿児島県勢では２１大会ぶりの頂点で、昨夏の全国高校総体との２冠は史上６校目となった。

スタジオには有村圭一郎監督、主将のＤＦ中野陽斗、ＦＷ日高元、ＭＦ堀ノ口瑛太が登場。同局の山本紘之アナウンサーの「おめでとうございます！」という言葉と出演者らから大きな拍手で迎えられた。

総合司会の水卜麻美アナは「なんかもう…オーラが」と選手らの姿に感服。そして「一夜明けて、今どんな気持ちですか」と問いかけると中野が「率直に優勝できてうれしい気持ちが一番あります」と照れ笑いした。

水卜アナは矢継ぎ早に「いい夢見られましたか？」と質問。中野は「あ〜、そこまで寝られていないので…あんまり」とたじたじに。これに山本アナは「まだ興奮冷めやらぬというところがあるのかもしれませんね」と声をかけていた。