奨学金まで借りたのに専門学校に入学を”拒否”され…「在留資格」を得られないナイジェリア人高校生を襲う苦境の連鎖

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

在留資格獲得は「死活問題」

しかし、セシリアはそれでもくじけなかった。くじけている暇はなかった。大学に行き、コンピューターのプログラミングを学び、システムエンジニアになるという夢があったのだ。

在留資格がないと、高校を卒業しても仕事につけないし、収容され、強制送還されるかもしれない。それを避ける唯一の頼みは、東京入管から「在留特別許可（在特）」で、在留資格を得ることだった。大学や専門学校まで行くと、入管が「留学」などの在留資格を許可することがある。普通の若者にとって高校から上の学校に行くことは「夢を叶える手段」であるが、在留資格のないセシリアのような若者にとっては、それ以上に、進学できるかどうかが日本に残れるかどうかを決める切実な「死活問題」なのだ。

セシリアは、長女の自分が上の学校に行くことが、家族を救う道の第一歩になることを自覚し、責任を感じていた。自分にもし在留資格が付与されれば、妹たちにも許可されるかもしれないし、保護者であるパパやママにだって許可されるかもしれない。

「中学校の時に、パパやママにみんなでビザ（在留資格の俗称）が出るまで頑張ろう、って言われて以来、勉強頑張んないと、って思ってきました」

高校3年生になると夜8時ごろから午前1時ごろまで毎日4〜5時間は勉強するようになった。成績も大学に行けるぐらい上がってきた。

奨学金をとる資格すらない

ただ、一方で一家は極貧で、セシリアを大学に行かせるだけのお金がない、という「冷酷な事実」もあらためて鮮明になってきた。両親とも働くことが禁止され、教会や外国人支援団体から、毎月ぎりぎり生活できるだけの寄付を得て暮らしているのだ。セシリアたち子どもも、働くことは禁止だ。

セシリアが高校から家に帰っても夕食がない日も多い。「なさそうな日はピザトーストや菓子パンを買って、家で食べます」。妹たちにも分けてあげる。クーラーは居間である一つの部屋にしかついていない。セシリアは猛暑の夏も扇風機だけで勉強している。夏、寝る時はみんなで居間に集まって身体を冷やしてからベッドに行くのだけど、いつも暑さですぐ起きてしまう。

学費については「頼みの綱」は、各種の奨学金だけだ。だが、その奨学金もほとんどは、日本国籍や日本での正式な在留資格を持った若者向けだ。代表的な日本学生支援機構（JASSO）の場合、日本国籍を持った人のほかは、特別永住者、永住者、定住者の在留資格を持った人に原則限定している。日本国内の奨学金は給付型が少ない一方で「借り入れ型」が多く、若者に大きな借金を背負わせ、長期間にわたって返済しなければならないとよく批判される。ただ、そうした「借り入れ型」すら、セシリアのような仮放免の若者は使うことができないのだ。

セシリアが支援者などのつてをたどってようやく見つけたのが、海外の篤志家の運営するある奨学金だった。多くの奨学金の中でそれだけは在留資格のない若者でも対象になるというものだった。ただ、奨学金は2年間の学費と生活費の一部を支給するというもので、4年制の大学は対象にならない。対象になるのは2年制の専門学校または短大などだ。それでも資金のあてが何もないセシリアには、この奨学金は「砂漠のオアシス」のように映った。

しかし、競争は熾烈だった。奨学金を受けられるのは2人。これに対して40人前後の外国籍の高校生が応募したのだ。この競争率自体、仮放免の若者の置かれた苦しい環境を物語っていた。

セシリアが奨学金の存在を知ったのは「締め切り」の直前だった。「学校に行って将来どう貢献したいか」というエッセイを書き、成績証明書とともに送った。書類審査に、オンラインによる2回の面接。

「在留資格がなくてお金がありません。わたしのような立場の人間でもシステムエンジニアになって社会貢献できることを、苦境にある若い女性に伝えたいのです。将来は若い女性たちをサポートする団体を作りたいと思っています」。セシリアは、思いのたけをぶつけた。

1ヵ月後、団体からメールがきた。

「選考委員で話し合った結果、合格とします」

セシリアは飛び上がった。

「やったやん！」

「どんなことがあっても最後まであきらめない」

喜んだのもつかの間だった。

セシリアはたくさんの専門学校からプログラミングを学べる学校を見つけ出した。4年制大学のほうが、入管庁が在留資格を出してくれる確率が格段に高まる。大学に編入しやすい学校がいい。ちょうどその学校は大学の付属学校で、大学への編入はしやすそうだった。バドミントン部があるのも気に入った。

しかし、11月初めに翌春からの入学に向け専門学校に入学願書を出そうとすると、「待ってください」と止められたのだ。在留資格がない学生は「前例がない」というのだった。

「奨学金を受けられることは決まっていますし、お金なら心配ありません」

セシリアは説明したが分かってもらえない。セシリアを支援する「反貧困ネットワーク」など複数の団体の支援者が協力してくれ、学校を一緒に訪ねて説明してくれた。それでも事態は打開できなかった。

セシリアを受け入れるかは学校の経営層トップの間でも意見が分かれていたという。

「せっかく奨学金も取れたのにやっぱりだめか」。一時はあきらめかけた。ようやく出願が認められたのは12月だった。審査や面接を経て、学校から合格の電話があったのはクリスマスも過ぎた12月の26日だった。

「めっちゃうれしかった。ほんとに長かった」

これまでさまざまなチャンスを奪われてきた。これからもいろんな壁が立ちはだかることは知っている。大学に編入できるのか。大学に編入するためのお金はどうするのか。在留資格はもらえるのか。パパやママ、妹たちと一緒に暮らしていられるのか。18歳のセシリア。それなのに経験してきた過去はあまりに重く、未来はあまりにみえない。

〈未来のあなたへ〉

セシリアは最近、「未来の自分」に宛てて手紙を書いた。

〈あなたはいまどうしているのですか？〉

〈システムエンジニアにはなれましたか〉

セシリアには分からない。だれにも分からない。でもいまは心に決めている。

「どんなことがあっても最後まであきらめない」

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）

