なぜ「ゲームのやりすぎ」は病気になったのか…じつは「ギャンブル依存症」とそっくりの実態

ゲームへの熱中が精神疾患に

2019年、オンラインとオフラインを問わず、デジタルゲームに熱中してやめられなくなった状態を「ゲーム障害」という依存症つまり精神障害の一種とすることを、世界保健機関（WHO）が決めました。これにより、いわゆる「ネトゲ廃人」は、正式には、たんなる怠け者ではなく、ケアされるべき病人となったわけです。

医療の世界には「国際疾病分類（ICD）」という分類表があります。これは、WHOがすべての病気や怪我を分類するために作ったもので、それに基づいて日本でも行政での疾病や死亡の分類が行われています。つまり、世界標準で使われる公式の病名リストです。

2019年に発表された「国際疾病分類第11版（ICD-11）」は、1990年の改訂から約30年ぶりの改訂で、初めてゲーム障害がリストに追加されました。

1990年といえば、それまでの「ゲーセン（ゲームセンター）」でのゲームに、家庭用ゲーム機（任天堂のファミコン（ファミリーコンピュータ）は1983年発売）が肩を並べるようになった時期です。その後の2000年代になると、ゲーム専用機だけでなく、パソコンやスマホでゲームをすることが日常的になりました。そうしてデジタルゲームが広がるなかから現れたのが、ゲーム障害という「病気」なのです。

しかし、どういう文脈から出てきたかはわかるとしても、根本的な疑問が残ります。ゲームに熱中することがなぜ病気なのでしょうか？

ゲーム障害はどう診断されるか

国際疾病分類ICD-11によれば、ゲーム障害は、次の3つの症状が、個人・家族・社会・学業・仕事そのほかの重要な活動に支障が出るほど重症となって、それらが12ヵ月以上続いた場合に診断されます。

1 ゲーム行動をコントロールできない（TPOや時間や頻度など）

2 日常生活や他の興味よりもゲームを優先する。

3 マイナスの結果が生じていてもゲームを続けエスカレートさせる。

これらの項目だけみると、どの程度「重要な活動に支障」の部分を重視するかにもよりますが、みなさん自身や身の回りのかなりの人数が当てはまりそうではないでしょうか。WHOによれば、ゲーム障害を精神障害に含めることで、ゲームで社会生活が破綻することを予防したり、カウンセリングなどにつなげたりできる、とのメリットがあるそうです。

極端な例でいうと、ゲームは命に関わります。2000年代初頭の韓国で、ネットカフェ（「PC房」）でオンラインゲームを86時間連続でプレイしてエコノミークラス症候群になり、血栓症で死亡したという話が大きく報道されたことがあります。

「麻薬」のように熱中しすぎて生活が破綻する点では、ゲーム障害は、精神障害の1つとされていた「ギャンブル依存症」（病的賭博やギャンブル障害）とそっくりです。

同じICD-11によれば、ギャンブル障害は、次の3つの症状が個人・家族・社会・学業・仕事そのほかの重要な活動に支障が出るほど重症となって、しかも12ヵ月以上続いた場合に診断されると書かれています。

1 ギャンブルをコントロールできない（TPOや時間や頻度など）。

2 日常生活や他の興味よりもギャンブルを優先する。

3 マイナスの結果が生じていてもギャンブルを続けエスカレートさせる。

どこかでみたような診断基準だと思いませんか。それも当然、ゲーム障害の定義は、ギャンブルをゲームに置き換えて作られたからです。

ギャンブルのゲーム化

ギャンブルとゲームのやり過ぎが精神疾患にされてしまう現象は、21世紀に入って加速した「ギャンブルのゲーム化」と密接に関連しています。それは、1990年代後半に、オーストラリアやアメリカで、ギャンブルのネガティブなイメージを嫌ったカジノ企業が、ギャンブルをゲームの一種としてマーケティングしたことから始まりました。

それは、売り上げ拡大のために、昔からの一攫千金を狙う（男性）ギャンブラーだけではなく、少額で遊ぶ女性や高齢者をターゲットとするマーケティング戦略の一部でした。ギャンブルの印象を良くする戦略は見事に当たり、カジノへの課税収入を財源にしたい国や地方自治体による規制緩和の追い風にもなりました。日本は周回遅れですね。

その結果、オーストラリアやアメリカのカジノは、ディーラーがいてテーブルでカードやダイスを使ったライブゲームをする場所ではなく、ボタンで操作するデジタルのスロットマシンが並ぶゲームセンターのような場所へと変わりました。

ギャンブラーにインタビュー調査を行ったナターシャ・ダウ・シュール博士によれば、現代の常習的ギャンブラーの多くはジャックポット（大当たり）狙いではなく、長時間スロットで遊んで「ゾーン」体験を得ることを目的としているそうです（日暮雅通訳『デザインされたギャンブル依存症』青土社、2018）。

ゾーンとは、リラックスしながらも没頭できる「超集中状態」として、アスリートが使い始めた言葉です。ギャンブラーの場合、スロットマシンと一体化した恍惚的な体験を意味しています。ゾーン狙いのギャンブラーは長時間プレーが目標なので、大当たりしたときではなく、手持ち資金が底をついたときにギャンブルを中断します。また、ゾーンに入るためのリズムや流れを安定させるためオートプレイを好むこともあるそうです。ギャンブル障害の人びとの中には、一発逆転で大金を掴むのに必死なギャンブラーではなく、恍惚としたゾーン体験にのめり込んでいるゲーマーもいるのです。

