浜辺美波×目黒蓮、映画『ほどなくお別れです』“今夜”完成舞台挨拶直前にインスタライブ実施へ
本日（13日）都内で開催される映画『ほどなく、お別れです』完成披露舞台挨拶の直前、午後7時40分ごろから、主演の浜辺美波と目黒蓮によるインスタライブ配信を行うことが決定した。映画の公式SNSで発表された。
【動画】『ほどなく、お別れです』完成披露舞台挨拶も生配信
配信は映画『ほどなくお別れです』の公式インスタグラムアカウントで行われる予定。なお、当日の状況により内容や開始時刻が変更、または中止となる場合もあり、その際は公式Xおよびインスタグラムのストーリーで告知される。
さらに、午後8時15分からの完成披露舞台挨拶の模様は、YouTube（東宝 MOVIE チャンネル）にて生配信も予定されている。
主演の2人が作品への思いや撮影の舞台裏、公開を控えた現在の心境などを語る貴重な機会。公式SNSでは、ファンに向けてリアルタイムでの視聴を呼びかけている。
本作は、長月天音の小説「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）が原作。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職したヒロインと、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナーがタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語。2月6日より全国公開される。
