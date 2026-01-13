“無免許発覚”恐れボンネットに警官乗せ700m走行…殺人未遂容疑で男逮捕　パトカー追跡の“赤い逆走車”…衝突事故起こし運転手逃走も

大阪・岸和田市で10日、殺人未遂などの疑いで男が逮捕された。男は7日、取り締まり中の警察官を車のボンネットに乗せたまま約700m走行し、殺害しようとした疑いがある。調べに対し、無免許運転の発覚を恐れて逃げたと供述している。一方、佐賀市でも10日、パトカーの追跡を逃れた車が衝突事故を起こし、運転手が逃走する事件が発生した。

警察官を乗せ爆走し逃走した男を逮捕

10日、大阪・岸和田署でカメラが捉えたのは、真っすぐ前を見据えて歩く男。殺人未遂などの疑いで逮捕された久保泰範（40）容疑者だ。

久保容疑者は7日、岸和田市の商店街で取り締まり中の警察官に車で突進した。ボンネットに乗せたまま約700m走行し、殺害しようとした疑いが持たれている。

久保容疑者は現場から約2.5km離れた貝塚市で車を乗り捨て、車に乗っていた女性の住むマンションにいたという。

調べに対し、久保容疑者は「無免許運転がばれるので逃げた」と供述している。

当時、運転免許を取り消されていたという久保容疑者。警察は、久保容疑者が無免許運転の発覚を逃れようとしたとみて捜査している。

佐賀では逆走車がパトカーから逃走

一方で10日、佐賀市でカメラが捉えたのは、赤信号の交差点を猛スピードで走り抜ける赤い車だ。その後ろからパトカーが追いかけていく。

警察によると、この直前に一方通行を逆走している赤い車を発見し、停止を求めたところ逃走した。その後別のパトカーが赤い車を見つけると再び逃走したため、追跡を開始したという。

そして、この映像の後、赤い車は2台の車と衝突する事故を起こした。衝突された車に、けが人はいないという。

その後、赤い車は佐賀市内で放置されているのが見つかり、警察は運転手の行方を追っている。

（「イット！」1月12日放送より）