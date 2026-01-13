声優・坂倉花、制服や浴衣など初の写真集カット解禁「高校生時代、制限の多い世の中で」
『ラブライブ！スーパースター!!』鬼塚冬毬役、スクールアイドルグループ「Liella!（リエラ）」のメンバーで知られる声優・坂倉花の初写真集が、4月3日に発売されることが決定した。カメラマンはHIROKAZU氏が担当し、撮影は大阪、京都、奈良、宮古島にて行われ、制服や浴衣姿などの先行カットが解禁された。
【写真】可愛すぎる！制服・浴衣姿の坂倉花 1st写真集の先行カット
写真集は、「遅れてやってきた修学旅行」というコンセプトのもと、修学旅行先の大阪・京都・奈良・宮古島の抜群なロケーションで、坂倉花本人も非日常感を存分に満喫。バリエーション豊かな衣装を着用し、コンセプトに合わせた修学旅行生らしい制服姿も収録されている。
本日より予約受付が開始され、特典情報も解禁。発売日となる4月3日にオンラインサイン会、4月25日にはHMV&BOOKS SHIBUYAにて、写真集お渡し会の実施となっている。
■坂倉花コメント
この度、坂倉花1st写真集を発売させていただくことになりました！高校生時代、制限の多い世の中で、例年通りの開催が出来なかった修学旅行に、「今もう一度行きたい……！」ということで、今回は“遅れてやってきた修学旅行”をテーマに、大阪、京都、奈良、宮古島の4都市に撮影しに行きました。
撮影中はいつも和気あいあいとしていて、どの場所でも本当に楽しく、自然な表情を沢山撮っていただけたと思っています。憧れだった、初めての写真集。背伸びをしない、今この瞬間のありのままの私が沢山詰まった、特別な1冊になりました。是非みなさんに手に取っていただき、青春たっぷりな旅の思い出を、一緒に共有出来たらいいなと思っています！
【写真】可愛すぎる！制服・浴衣姿の坂倉花 1st写真集の先行カット
写真集は、「遅れてやってきた修学旅行」というコンセプトのもと、修学旅行先の大阪・京都・奈良・宮古島の抜群なロケーションで、坂倉花本人も非日常感を存分に満喫。バリエーション豊かな衣装を着用し、コンセプトに合わせた修学旅行生らしい制服姿も収録されている。
■坂倉花コメント
この度、坂倉花1st写真集を発売させていただくことになりました！高校生時代、制限の多い世の中で、例年通りの開催が出来なかった修学旅行に、「今もう一度行きたい……！」ということで、今回は“遅れてやってきた修学旅行”をテーマに、大阪、京都、奈良、宮古島の4都市に撮影しに行きました。
撮影中はいつも和気あいあいとしていて、どの場所でも本当に楽しく、自然な表情を沢山撮っていただけたと思っています。憧れだった、初めての写真集。背伸びをしない、今この瞬間のありのままの私が沢山詰まった、特別な1冊になりました。是非みなさんに手に取っていただき、青春たっぷりな旅の思い出を、一緒に共有出来たらいいなと思っています！