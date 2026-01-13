°¦¿Í¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¶ì¤·¤á¤¿¤¤¡ÄÉâµ¤¤·¤¿É×¤¬¡Òºâ»ºÊ¬Í¿5²¯5,000Ëü±ß¡Ó¡Ò°Ö¼ÕÎÁ3,000Ëü±ß¡Ó¤òÄó¼¨¢ª¤½¤ì¤Ç¤âÎ¥º§¤òµñÈÝ¤·¤¿55ºÐ½÷À¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃ´ÅöÊÛ¸î»Î¤«¤éÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¥É¥í¾Â¤Î·ëËö¡Ú¥ë¥Ý¡Û
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯(2024)¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×·îÊóÇ¯·×¡Ê³µ¿ô¡Ë¤Î³µ¶·¡×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ±µï20Ç¯°Ê¾å¤Î¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§¡×¤¬¡¢Åý·×¤Î¤¢¤ë1947Ç¯°Ê¹ß¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Î¥º§¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä«Æü¿·Ê¹¼èºàÈÉ¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡Ø¥ë¥Ý¡¡½ÏÇ¯Î¥º§¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¡¢¤È¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¡ÖÎ¥º§µñÈÝ¡×¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤µ¤²¤¿½÷À¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
É×¤¬¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤¬µö¤»¤Ê¤¤¡ÄÎ¥º§¤ò½Â¤ë55ºÐ½÷À
¡Ö5²¯±ß¡¢°Ö¼ÕÎÁ3,000Ëü±ßÊ§¤¦¤Î¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¤¯¤ì¡×
ÅÔ¿´¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à¸µºÊ¡Ê55¡Ë¤Ï9Ç¯Á°¡¢É×¤¬¿½¤·Î©¤Æ¤¿Î¥º§Ä´Ää¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£É×Â¦¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ò·ï¤Ï¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤È°Ö¼ÕÎÁ¹ç¤ï¤»¤Æ6²¯±ß¶á¤¯¤ò»ÙÊ§¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤À¤¬¡¢ºÊ¤Ï¼ó¤ò½Ä¤Ë¤Õ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ë¡¿Í·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ×¤Ï30Âå¤Î¤³¤í¤«¤é°¦¿Í¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Éâµ¤¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯³Ð¡£ºÊ¤Ï¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÃµÄå»öÌ³½ê¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤ÆÁê¼ê¤Î½÷À¤òÆÍ¤¤È¤á¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢É×¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤éÃ±¿ÈÉëÇ¤Àè¤Ç°¦¿Í¤ÈÊë¤é¤·¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
É×¤«¤é·î³Û¤Ç180Ëü±ß¤ÎÍÜ°éÈñ¤Ê¤É¤ò¤â¤é¤¤¡¢ÊÌµïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢É×¤Ï»Ò¤É¤â¤¬À®¿Í¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¼«Âð¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ê¤ÉÉÔÆ°»º¡¢ÍÂÃù¶â¤Ê¤É¤«¤éºâ»ºÊ¬Í¿¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ5²¯±ß¤òÅÏ¤¹¡£ÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Õºá¤·¡¢°Ö¼ÕÎÁ3,000Ëü±ß¤òÊ§¤¦¤Î¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¤¯¤ì¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÎ¥º§¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤ºÊ¡ÄÉ×¤¬Æ°¤¯
ºÊÂ¦¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«±þ¤¸¤º¡¢ÊÌµï¤ÏÄ¹´ü²½¡£¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿É×Â¦¤«¤é²ÈºÛ¤ËÎ¥º§Ä´Ää¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¿¡£
ÉÔÄç¤ò¤·¤¿É×Â¦¤¬¡ÖÍÀÕÇÛ¶ö¼Ô¡×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢½½Ê¬¤Ê°Ö¼ÕÎÁ¤Èºâ»ºÊ¬Í¿¡¢ºÊ¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÄ¹´ü¤ÎÀ¸³èÊÝ¾ã¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Î¾ò·ï¤òÄó¼¨¡£¤µ¤é¤ËÊÌµï´ü´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Öº§°ù¤ò·ÑÂ³¤·Æñ¤¤½ÅÂç¤Ê»öÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆºÛÈ½½ê¤¬Î¥º§¤òÇ§¤á¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä´Ää¤ÇÉ×Â¦¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÇÃÛ¤¤¤¿ºâ»º¤òÊ¬¤±¹ç¤¦ºâ»ºÊ¬Í¿¤È¤·¤Æ5²¯5,000Ëü±ß¡¢ÉÔÄç¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤È¤·¤Æ3,000Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¾ò·ï¤òÄó¼¨¡£Âå¤ï¤ê¤ËÉÔÎÑ¤ÎÁê¼ê¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÉÔÎÑ¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÁê¾ì¤ÏÂ¿¤¯¤Æ300Ëü±ßÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤È¤â¡ÖÇË³Ê¤Î¾ò·ï¡×¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤·¤Ö¤·¤ÖÎ¥º§¤Ë±þ¤¸¤¿ºÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¤µ¤é¤Ê¤ë¥É¥í¾Â¤Ë
Ä´Ää°Ñ°÷¤äÁÐÊý¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÏºÊ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¡¢À¸³è¤Ë¤âº¤¤é¤Ê¤¤¡£²áµî¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÉ×¤ä°¦¿ÍÁê¼ê¤ËÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¹þ¤à¤è¤ê¡¢Ä´Ää¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÀâÆÀ¡£ºÊ¤Ï¤·¤Ö¤·¤Ö±þ¤¸¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Î¥º§Ä´Ää¤¬À®Î©¤·¤Æ¿ôÆü¸å¡¢ºÊ¤Ï¸å²ù¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊÛ¸î»Î¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö5²¯±ß¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢É×¤È°¦¿Í¤¬¥Û¥Ã¤È°Â¿´¤·¤Æ¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬µö¤»¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Î¥º§ÁÊ¾Ù¤ò¤·¤Æ°¦¿Í¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¶ì¤·¤á¤¿¤¤¡×
ºÊ¤ÏÊÌ¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¡¢Ä´Ää¤ÎÉÔÀ®Î©¤òºÛÈ½½ê¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£¤·¤«¤·¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤ÇºÊ¤ÏÎ¥º§ÆÏ¤òÌò½ê¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢ÊüÃÖ¡£É×Â¦¤¬Ä´ÄäÄ´½ñ¤ò¤½¤¨¤ÆÎ¥º§ÆÏ¤òÄó½Ð¡¢¼õÍý¤µ¤ì¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤ÏÍú¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢Ì·Àè¤ÏÄ´Ää¤òÃ´Åö¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤Ë¤â¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
Î¥º§Ä´Ää¤òÌµÍý¶¯¤¤¤µ¤ì¤¿¤ÈÊÛ¸î»ÎÊó½·¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¡£ÊÛ¸î»Î¤ÏÊó½·»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢ºÊ¤ÏÇÔÁÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÀÑÇ¯¤Îº¨¤ß¤Î²Ì¤Æ
°ìÏ¢¤Î·Ð²á¤òÃÎ¤ëÄÔÀé¾½ÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¡¢ÀÑ¤â¤Ã¤¿±åÇ°¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹¬¤»¤è¤ê¤â¡¢Ä´Ää¤äÁÊ¾Ù¤ÇÁê¼ê¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª²½¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Áý¤·¡¢Àº¿À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
½ÏÇ¯Î¥º§¤ÎÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÔÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤é¤¦¤â¤Î¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÎ¥º§¤¹¤ì¤Ð¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£Á°¸þ¤¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
Ä«Æü¿·Ê¹¼èºàÈÉ