スズキ「ジムニーノマド」まもなく受注再開！

スズキの本格四駆「ジムニーノマド」は、2025年1月30日の発表からわずか4日間で約5万台を受注するという、異例の事態となりました。

発表前の予約受注をほとんど行っていなかったにもかかわらず、実質4日間でこれほどの受注実績を積み上げたことは、日本車史上最速の記録といえます。

このあまりの反響に、同年2月3日時点では注文受付を一時停止せざるを得ない状況に追い込まれました。

ジムニーノマドの人気は極めて高く、驚異的な受注数となりましたが、インドからの輸入車であることから月間の販売目標は1200台という控えめな数字に留まっていました。単純に計算すると納車するのに3年半を要するため、慌てて受注を停止したのです。

そしてスズキは、受注の停止直後から増産計画に着手しており、スズキの関係者は「ジムニーノマドはインド製の輸入車ですから、日本仕様の生産計画に加えて、船便の手配、車両を整備するPDIの体制見直しなど、いろいろな手間を要しました」と言います。

その結果、2025年7月から、ジムニーノマドの生産規模は1か月当たり3300台に増加と、従来の1200台に比べて約3倍に増え、加えて、2026年1月30日にいよいよ受注を再開することも公表されました。

スズキの販売店に、今後の見通しについて聞いてみました。

「ジムニーノマドの受注は2026年1月30日に再開しますが、詳細は今のところ分かりません。

現時点（2025年12月時点）で、ジムニーノマドが受注を再開したら、スグに注文を入れて欲しいと希望しているお客様も多いです。

注文は順番に入れるので、受注を再開しても早めに終了する可能性があります」

そうなると買いたいユーザーはどうすれば良いのでしょうか。

「なるべく早めに販売店にお越しいただき、購入を希望することを伝えておくと良いです。そうすれば受注を再開した時に連絡を受けられます」

スズキの場合、自宅付近の同じ地域に、複数の販売会社が混在して出店している場合があります。販売会社によって、購入を希望するユーザーの数が異なることもあるため、複数の販売店に問い合わせるといいでしょう。

仮に特定の販売店から「既に大勢のお客様が買いたいと言っているので、当分の間、購入は難しいかも知れません」と返答されたら、販売会社の異なるほかの店舗を当たってみることをお勧めします。

そして、ジムニーノマドでは、改良を実施してから受注を再開するのか、それとも現行型の状態で再開するのかも気になります。なぜならジムニーノマドのベースになった小型車「ジムニーシエラ」と、軽自動車の「ジムニー」は、2025年10月に改良を実施しているからです。

現行ジムニーノマドの衝突被害軽減ブレーキは「デュアルカメラブレーキサポート」ですが、ジムニーシエラは改良によって最新の「デュアルセンサーブレーキサポートII」に進化しています。車線逸脱もジムニーノマドは警報ですが、ジムニーシエラはパワーステアリングの制御によって進路の修正まで行います。このほかクルーズコントロールなども進化しました。

販売を再開するジムニーノマドが改良を実施するか否かを販売店に尋ねると「ジムニーやジムニーノマドが改良を受けていますから、ジムニーノマドも改良版で受注を再開するでしょう」との返答でした。

確かに、ジムニーノマドは、フロントマスクにメッキを使うなど、ジムニーシリーズの最上級車種であることをアピールしており、同車の装備がジムニーシエラや軽自動車のジムニーよりも古いバージョンでは矛盾が生じます。2026年1月30日に受注を再開するジムニーノマドは“改良版”と考えるのが妥当でしょう。

その代わり価格も高くなるはずです。ジムニーシエラJCの4速ATは、改良を受けて約20万円値上げされました。そうなるとジムニーノマドの4速ATも、現行型が275万円（消費税込み、以下同）ですから、受注を再開する改良版は295万円くらいになるかもしれません。

そして改良後の仕様は、受注の開始が2026年1月30日でも、生産と納車が始まるのは4月頃の可能性がありそうです。

いずれにしろジムニーノマドが受注を再開しても、スムーズに買えるとは限りません。欲しいなら早めに販売店に問い合わせるのが賢い方法といえるでしょう。