震源地は愛知県東部 長野県で最大震度2 静岡県でも浜松浜名区、浜松天竜区で震度1（1月13日午前10時21分頃）
1月13日午前10時21分頃、長野県で最大震度2を観測する地震がありました。
【写真を見る】震源地は愛知県東部 長野県で最大震度2 静岡県でも浜松浜名区、浜松天竜区で震度1（1月13日午前10時21分頃）
気象庁によりますと、震源地は愛知県東部で、震源の深さは約40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、長野県の売木村です。静岡県内でも、浜松浜名区、浜松天竜区で震度1を観測しました。
【各地の震度詳細】
■震度2□長野県 売木村
■震度1□長野県 根羽村
□岐阜県恵那市
□静岡県浜松浜名区 浜松天竜区
□愛知県豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 豊根村 名古屋西区 名古屋名東区 岡崎市 瀬戸市 豊田市 安城市 西尾市 東海市 大府市 尾張旭市 高浜市 日進市 愛知みよし市 東郷町 東浦町 幸田町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。