1月13日午前10時21分頃、長野県で最大震度2を観測する地震がありました。

【写真を見る】震源地は愛知県東部 長野県で最大震度2 静岡県でも浜松浜名区、浜松天竜区で震度1（1月13日午前10時21分頃）

気象庁によりますと、震源地は愛知県東部で、震源の深さは約40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、長野県の売木村です。

静岡県内でも、浜松浜名区、浜松天竜区で震度1を観測しました。

【各地の震度詳細】

■震度2

□長野県

売木村

■震度1

□長野県

根羽村

□岐阜県

恵那市

□静岡県

浜松浜名区 浜松天竜区

□愛知県

豊橋市 豊川市 蒲郡市

新城市 豊根村 名古屋西区

名古屋名東区 岡崎市 瀬戸市

豊田市 安城市 西尾市

東海市 大府市 尾張旭市

高浜市 日進市 愛知みよし市

東郷町 東浦町 幸田町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。