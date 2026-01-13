歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の妻で女優の前田愛（42）が13日までに自身のインスタグラムを更新し、次男で歌舞伎俳優の中村長三郎（12）や女優・大竹しのぶ（68）とのショットを披露した。

「大竹しのぶさん 主演舞台『ピアフ』上演200回の記念すべき日に岩崎宏美さんと一緒に長三郎が 御祝いに伺いました」と書き出すと、大竹の楽屋前での自身と大竹、長三郎、歌手の岩崎宏美の4ショットをアップ。楽屋のれんには「七緒八 哲之より」と長三郎と兄の勘太郎の本名が書かれており、2人が送ったものとみられる、

「キャストスタッフの皆さんからしのぶさんへの素敵なサプライズのお手伝いができて大変光栄でした」と感激し、長三郎については「テールコートで正装してとても緊張していましたが、最後は皆さんと『水に流して』を歌えて楽しかったと喜んでいました」と振り返った。

前田の投稿に、フォロワーからは「のりちゃんお似合いで とても素敵」「愛さん長三郎さん成長凄いなぁー」「とっても素敵なお写真」「みんな優しくて可愛い」といった反響が寄せられている。