【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１２日、自身のＳＮＳで、「イランと取引を行っている国は、米国とのあらゆるビジネスに２５％の関税を課す」と表明した。

イランで広がる抗議デモを当局が弾圧していることへの対抗措置だ。

トランプ氏は、２５％の関税上乗せとみられる措置を「ただちに発効する」と宣言した。「この命令は最終的かつ決定的なものだ」とも強調した。

今回の措置はイランへの圧力を狙ったものだが、詳細は不明だ。イランの主な貿易相手国の一つは中国で、米ＣＮＮは「中国から（米国へ）の輸入品が大幅に高くなることを意味しているようだ」と指摘した。日本の財務省が発表した２０２５年上半期の貿易統計によると、日本の対イラン輸出は約６０億円、輸入は約１９億円だった。

イランの抗議デモについて、米国に拠点を置く人権団体のニュースサイト「ＨＲＡＮＡ」は１２日、市民と治安部隊の衝突による死者が６４６人に達したと伝えた。トランプ氏は１１日、深刻な事態を受けて、「非常に強力な選択肢を検討している。我々は決断を下すだろう」と述べていた。

一方、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は１２日、関係者の話として、トランプ氏が「イランに対する新たな攻撃の承認に傾いている」と報じた。これに対し、バンス米副大統領らは武力行使の前にイランの核開発の抑制につながる外交交渉を行うべきだと進言しているという。

ＷＳＪによると、イランのアッバス・アラグチ外相も最近、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使に連絡を取り、米側に会談を呼びかけた。緊張緩和に向けた協議を模索しているとみられる。