パク・ソジュン「ギョンドを通じ、人間パク・ソジュンが一歩成長」 韓国ドラマ『明日はきっと』最終回でオフショット＆感謝のメッセージ
俳優のパク・ソジュン、ウォン・ジアンが12日、自身のインタグラムを更新。主演を務めた韓国ドラマ『明日はきっと』（Prime Videoにて独占配信中／原題：ギョンドを待ちながら）の最終回を迎え、視聴者への感謝のメッセージとオフショットを公開した。
【写真】『明日はきっと』を振り返ったパク・ソジュン＆ウォン・ジアン
同作は、2度の恋愛を経て別れたイ・ギョンド（パク・ソジュン）とソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、不倫スキャンダル記事を報道した記者と、そのスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくも濃密な恋を描くロマンスドラマ。パク・ソジュンは7年ぶりのラブロマンス作品として注目されていた。
パク・ソジュンは、最終回のロケ地・スペインでのオフショットや撮了の場面を添えながら「『ギョンドを待ちながら』を愛してくださり、その時間を共に歩んでくださった、全ての方々に心より感謝申し上げます」と感謝し、「私の2025年はギョンドという名で始まり、ギョンドという記憶として残るでしょう」と回顧。
続けて「このドラマを撮影しながら、私はギョンドの感情を慎重に、心から一つも流したくありませんでした。振り返れば笑いも、沈黙も、揺らぎさえも大切ではなかった瞬間はありませんでした。毎回作品に出会うたびに少しずつ違う自分を発見しますが、今回は特にギョンドを通じ、人間パク・ソジュンが一歩成長し、少しだけ強くなれた時間だったように思います」と明かし、「この気持ちが、画面の向こうの視聴者の皆様に、いつも応援してくださったファンの皆様に、少しでも伝わっていたらと思います」とメッセージした。
また「ギョンドとジウが長い時間をかけて積み重ねてきた季節は、終幕を迎えた今、改めて思い返すと、ゆっくり噛みしめるほどに、深みを増す物語として心に刻まれています」と振り返り、「ギョンドとジウを大切にしてくださった皆様のおかげで、ギョンドを表現するために、時に苛烈な孤独と苦痛に苛まれた瞬間も、そして誰よりも幸せだった時間さえも、今や全てを『感謝』という一言で静かに整理できるようになりました」と物語を噛み締めた。
最後に「この縁を大切に思いながら、次作ではまた一つ成長した姿で、改めてごあいさつ申し上げます。心から感謝しております」と結んだ。
ウォン・ジアンもパク・ソジュンやイ・ジュヨン、カン・ギドゥン、チョ・ミングクとの“青春”オフショットを添え、「『ギョンドを待ちながら』をご一緒した一人ひとり、皆さん本当にお疲れ様でした。最後までご覧くださった方々、応援してくださった方々に深く感謝申し上げます」と感謝し、「共に過ごしたすてきな思い出と共に、今年もこれからも元気に過ごしていきましょう。皆様が幸せで、平穏で、健康でありますように」とコメントしている。
