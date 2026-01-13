元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（25）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。真っ白な衣装を投稿した。

「JR SKISKI×ウェザーニュース」と題し、白の帽子に白のパーカ姿のショットを公開。「この冬のゲレンデ情報をウェザーニュースLiVEモーニング内でお伝えしています 寒波・積雪状況とおトクに滑りに行けるプラン情報など内容が盛りだくさんです！是非チェックしてみて下さい！」と呼びかけ、ウインクショットも披露した。

また、別の投稿では、取材を受けた際に着用した、白ブラウス、花柄タイトスカートのコーディネート姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「なにこれ？めっちゃ可愛い」「コレ、JRのポスターですか？」「可愛すぎる」「可愛すぎて2度見した」「激カワ」「雪の妖精のよう」「ゲレンデの天使」「ウィンク素敵です」「ウインクにやられました」「ウィンクでズッキューン」「最高のウィンク」「お嫁さんにしたーい」などのコメントが寄せられている。

田辺は東京都出身。17年に女性アイドルグループ「アイドルING!!!」発足メンバーとして活動を開始。18年にCDデビュー。19年の「日本制服アワード」女子部門準グランプリ受賞。日大芸術学部時代の21年には「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で審査員特別賞など3つの賞を受賞し、「神戸コレクション」にも出演。22年にフジテレビの学生キャスターオーディションに合格し、BSフジの番組に起用。23年4月にフジテレビ系列の福井テレビにアナウンサーとして入社。25年7月にウェザーニュースキャスターへ転身し、気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」に出演中。特技はバレエ、料理、肩もみ。趣味は神社巡り、家庭菜園など。愛称は「まなっはー」。身長167センチ、血液型A。