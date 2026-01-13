Éð°æÁÔ¡¡£Á£É¤ËÅ¾¿¦ÁêÃÌ¤·¤ÆÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ªÁ°¤ÏÉð°æÁÔ¤À¤í¡×¡Ö¿¦¶È¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤Ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¤¬£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££Á£É¤ËÅ¾¿¦ÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Éð°æ¤Ï£Ø¤ÎÀ¸À®Åª¿Í¹©ÃÎÇ½¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î£Ç£ò£ï£ë¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö£Á£É¤ËÅ¾¿¦ÁêÃÌ¤·¤¿¤éÂÎ°é¶µ»Õ¤È¤«¼«±Ò´±¤È¤«»ô°é°÷¤È¤«½Ð¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢·ë²Ì¤ªÁ°¤ÏÉð°æÁÔ¤À¤í¡¢¿¦¶È¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤Ê¡¢¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÍÍ¤¶¤Þ¤ÊÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢£Á£É¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤¬Éð°æ¤Ë¤Ï¶Á¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦£ç£ò£ï£ë¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ç£ò£ï£ë¤Ï£Ø¤ÎÅê¹Æ¤ÎÁ´¥Ç¡¼¥¿¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éð°æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤â´°¤Ú¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£