Â¼óÉé½ý¤Î±óÆ£¹Ò¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡¡½ÐÈÖ¤Ê¤·¤â¡ÖÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÉÛ¿Ø¡×¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡Â¼ó¤Î¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢£±£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶¨²ñ¡Ê£Æ£Á¡Ë¥«¥Ã¥×£³²óÀï¤Î¥Û¡¼¥à¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¥ê¡¼Àï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£´¡½£±¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¡×¤Ï»î¹çÂ®Êó¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë£¶¿Í¤ÎÊÑ¹¹¡£Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÉÛ¿Ø¤À¡£Éé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥¨¥¥Æ¥£¥±¤È±óÆ£¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢¥¥¨¡¼¥¶¤È¥ó¥°¥â¥Ï¤¬ºÆ¤Ó¥µ¥¤¥É¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö»ä¤ÎÇ§¼±¤¬Àµ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë£²¤«·î´Ö¶á¤¯Î¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢£±½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ï¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áá´üÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£