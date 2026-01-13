¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û23ºÐ¡¦°ÂÆÁ½Ù¡¡2026Ç¯¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÝµÊ°àÈ¯»¶á¤ÎÇ¯¡ÄºòÇ¯12·î¤Î·ëº§¤â¸¶Æ°ÎÏ¡¡¡¡
¡¡¾¡Éé¤Î£²Ç¯ÌÜ¤Ø¨¡¨¡¡£ËÓ·î¤ÎÃÞ¸å¤ÇÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦°ÂÆÁ½ÙÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤À¡££²£°£²£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ°ì·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ª¥Õ¤ÏÂæÏÑ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ì¡Ë¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µåÃÄ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤¤¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¤ÏÆ±³ØÇ¯¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¡¢º£½Õ¤Ë¤ÏÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦±¦ÏÓ¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢¾¡Éé¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¼ãÂë¤Î¶»Ãæ¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡º£¤Î¾õÂÖ¤Ï
¡¡°ÂÆÁ¡¡£±£²·î¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤¿»þ¤â´¶³Ð¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÂæÏÑ¡Ê£×£Ì¤Î»þ¡Ë¤Î¤Þ¤ÞÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤³¤«¤éÍî¤È¤µ¤º¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£
¡¡¨¡¨¡£±·î¤ÏÃÞ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¿·¤¿¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï
¡¡°ÂÆÁ¡¡¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤âÅê¤²¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ü£±Ç¯ÌÜ¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¡£µîÇ¯¤ÏÂæÏÑ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Êµå¤¬¤Û¤ÜÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯¤«¤é¡££±Ç¯ÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡¢¸µµ¤¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¨¡¨¡Ã¯¤«¤È¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤Ï£±¿Í
¡¡°ÂÆÁ¡¡ÂæÏÑ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È¡ÊÆ°¤¤¬¡Ë¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Êº£¥ª¥Õ¤Ï¡ËÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¤Ï¤Þ¤º¤Ïµ»½Ñ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤òÍ¥Àè¤·¤è¤¦¤È¡£¾åÂô¤µ¤ó¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¡Ê°ì½ï¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¡Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£Ç¯¤ÏÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢°ì·³¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡º£Ç¯¤ÏÇ¯ÃË¡¢¤É¤ó¤Ê£±Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤
¡¡°ÂÆÁ¡¡¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤«¤é¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¤Ï°ì·³¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ºÇÄã¤Ç¤âÀèÈ¯¤Ç£³¾¡¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡ÀèÈ¯¤Ï¼«¤é´õË¾¤·¤Æ
¡¡°ÂÆÁ¡¡µîÇ¯¤Î½©¥¥ã¥ó¥×¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ê¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¡ËÍèÇ¯¤ÏÀèÈ¯¤Ç¹Ô¤¯¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½é¤«¤éÀèÈ¯¤Ç¤¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤¬¤¢¤ë»þ¤Îµß±ç¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀèÈ¯¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¨¡¨¡ºòÇ¯¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤´ü´Ö¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£Ìîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤É¤¦È¯»¶
¡¡°ÂÆÁ¡¡Ìîµå¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÌîµå¤ÇÈ¯»¶¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÈ¯»¶¤Ç¤¤º¡£¤Û¤Ü£±Ç¯´Ö¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤½¤ì¤òÈ¯»¶¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡£Åê¤²¤¿¤¤¡¢Åê¤²¤¿¤¤¤Ç¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖÈ¯»¶¤¹¤ëÇ¯¡×¤Ë¡¢µîÇ¯¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡£È¯»¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡º£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡°ÂÆÁ¡¡¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£ºÇ¶áÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¤¹¤´¤¯¸«¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Âç³Ø¤ËÆþ¤ëÁ°¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ºÇ¶á¡¢¤Þ¤¿±ü¤µ¤ó¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¹â¹»À¸¤¬Âêºà¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡ËºÇ¶á¸«¤Æ¤ëÂç¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ä¤Ä¤Ï¡¢¥¥¹¡Ê¥·¡¼¥ó¡Ë¤È¤«¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¤ï¡×¤È¡£¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤ë¤³¤Ã¤Á¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¨¡¨¡É×¿Í¤Î¤ªÏÃ¤â½Ð¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Ë·ëº§¤µ¤ì¤¿
¡¡°ÂÆÁ¡¡±ü¤µ¤ó¤Î¤´Î¾¿Æ¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤¬°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤¬°ì·³¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅê¤²¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¿¤é¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡Ö·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤»¥±¥¬¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£°ÂÄê¤·¤¿¿¦¶È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Áá¤±¤ì¤Ðº£Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡½Õ¤Ë¤ÏÂè°ì»Ò¤âÃÂÀ¸Í½Äê¡£¼é¤ë¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤¿
¡¡°ÂÆÁ¡¡¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê±ü¤µ¤ó¤Ï¡ËÀáÌó²È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤°¤é¤¤²Ô¤®¤¿¤¤¡£²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎµîÇ¯¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÝµÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¤è¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ù¤¢¤ó¤È¤¯¡¦¤·¤å¤ó¡¡£²£°£°£²Ç¯£µ·î£±£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢Åê¼ê¡£ÇØÈÖ¹æ£²£¸¡£¿ÈÄ¹£±£·£·¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¸£²¥¥í¡£µ×Î±ÊÆ¾¦¤«¤éÉÙ»ÎÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢Âç³Ø¤Ç¤ÏÀèÈ¯¡¢µß±ç¤ò¤³¤Ê¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡££²£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎºòÇ¯¤ÏÆþÃÄÄ¾¸å¤Î±¦¥Ò¥¸¤Î±ê¾É¤â¤¢¤ê¡¢°ì·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤·¡£Æó·³¤Ç¤Ï£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£´£°¡£