クロちゃん、バーで女性を助けて肋骨骨折「俺がコケちゃって…」高橋みなみが現在の様子明かす
【モデルプレス＝2026/01/13】お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが、1月9日放送のABEMA『ときめきファンファーレ』（毎週金曜よる7時〜）に出演。肋骨を骨折したことを明かした。
【写真】49歳人気芸人が助けた元恵比寿マスカッツ美女
番組の冒頭でクロちゃんは「皆さんも健康とかしっかり大事にしてくださいね。本当に」と呼びかけ。共演者からこの日は姿勢が良いと指摘されると「実はコルセットを巻いております」と明かし「後ろをやっちゃったんで」と肋骨を骨折したことを告白した。骨折の理由を聞かれると「昨日の夜、女性とバーで飲んでいたんですけど、その子が倒れそうになったから危ないと思って助けた拍子に俺がコケちゃって。怪我して痛いなと思って病院行ってみたら、骨が折れていました」と説明。昨夜、一緒に飲んでいた女性については「元恵比寿マスカッツの松岡凛ちゃん。あっち側が酔っ払っていて、来てほしいって言うから、飲みに行って」と語っていた。
そして、クロちゃんの骨折を受け、元AKB48でタレントの高橋みなみは自身のX（旧Twitter）にて「久しぶりに黒川に会ったら骨折してたし『お年玉ちょうだい』って言われたしん！なんなのぉー おじさんにはあげねーし！！」とコルセット姿のクロちゃんの最新ショットを投稿していた。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
【Not Sponsored 記事】
◆クロちゃん、テレビで肋骨骨折を告白
◆高橋みなみ、骨折のクロちゃんの様子をぶっちゃけ
