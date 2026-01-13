工藤静香「火を通しすぎた」手作りローストビーフ公開「共感しかない」「盛り付けが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】歌手の工藤静香が1月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのローストビーフを公開した。
【写真】キムタクの55歳妻「火を通しすぎた」ローストビーフ並ぶリアルな食卓
工藤は、にんじんやニラなどの野菜の炒め物や茹でた肉などが並ぶ彩り豊かな食卓の写真を投稿。「火を通しすぎた。ローストビーフ」とつづり、ソースのかかった薄切りのローストビーフが重ねて盛り付けられた食欲をそそる1品も披露している。
この投稿に、ファンからは「いつも美味しそう」「火加減難しいですよね」「共感しかない」「お茶目で可愛い」「盛り付けが綺麗」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
