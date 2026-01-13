Aマッソ加納、結婚後の苗字告白 バンドマン夫との馴れ初め・週刊誌報道裏話も「CDを渡してもらって…」
【モデルプレス＝2026/01/13】お笑いコンビ・Aマッソの加納が、11日放送の『チャンスの時間』＃345（ABEMA SPECIALチャンネル／よる11時〜）に出演。結婚後の苗字について明かした。
【写真】Aマッソ加納を口説いた芸人
2021年に週刊誌の報道でバンドマンの男性と結婚していたことが明らかになった加納。これを受け、周囲に結婚したことを話していたのか聞かれ「言ってなかったですね。週刊誌が来て『結婚されてますよね？』みたいな」と語った。夫はバンドのどのポジションかを質問されると「ボーカル」と説明。音楽のジャンルは「ロック」だと明かした。また、夫との馴れ初めについて話が及ぶと「（夫から）CDを渡してもらって『良かったら聴いてください』みたいな。『MVのコメントください』みたいなことでやりとりさせてもらった」とぶっちゃけ。夫は加納のファンだったという。
そして、共演者から「苗字って変わったんですか？」と聞かれると「変わりました」と認め「（結婚後の苗字は）山下です」と告白。するとお笑いコンビ・千鳥・大悟は「じゃあ結婚したの（山下）達郎か」とボケ、加納は「そんなわけないでしょ」とツッコんでいた。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aマッソ加納を口説いた芸人
◆加納、バンドマンの夫は自身のファンだった
2021年に週刊誌の報道でバンドマンの男性と結婚していたことが明らかになった加納。これを受け、周囲に結婚したことを話していたのか聞かれ「言ってなかったですね。週刊誌が来て『結婚されてますよね？』みたいな」と語った。夫はバンドのどのポジションかを質問されると「ボーカル」と説明。音楽のジャンルは「ロック」だと明かした。また、夫との馴れ初めについて話が及ぶと「（夫から）CDを渡してもらって『良かったら聴いてください』みたいな。『MVのコメントください』みたいなことでやりとりさせてもらった」とぶっちゃけ。夫は加納のファンだったという。
◆加納、結婚後の苗字を告白
そして、共演者から「苗字って変わったんですか？」と聞かれると「変わりました」と認め「（結婚後の苗字は）山下です」と告白。するとお笑いコンビ・千鳥・大悟は「じゃあ結婚したの（山下）達郎か」とボケ、加納は「そんなわけないでしょ」とツッコんでいた。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
【Not Sponsored 記事】