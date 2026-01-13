健康ならコレステロール制限は不要？ 卵が最強食材な理由【ひとり暮らしの栄養手帖】

コレステロール過多は昔の話 卵は栄養の宝庫！

1日1個でなくても大丈夫！卵は栄養たっぷりの優秀食材

「卵はコレステロール値が高いから、食べていいのは1日1個まで」という言葉を聞いたことはありませんか？ これは、少し前まではコレステロールを摂りすぎると動脈硬化などのリスクが高まるとされていたため。ですが最近の研究では、健康な人はコレステロールを食べる量を制限する必要はないといわれています。

そもそもコレステロールとは、脂質の一種。細胞膜※やホルモン、胆汁酸※、ビタミンDなどをつくる材料となるため、体の機能維持に欠かせない栄養素です。コレステロールは血液中に含まれて全身に運ばれますが、このとき血中コレステロール量が増えすぎると動脈硬化の原因となります。ただし、食品から体内に取り込まれるコレステロール量は、食品に含まれる量の40～60％のみ。また、肝臓でもコレステロールがつくられており、食事量に応じて体内の総量が一定になるよう調整する働きがあります。つまり、食べた分だけ体内のコレステロール量が増えるわけではないことがわかったのです。ただし、心臓病歴がある人や遺伝的にリスクの懸念がある人は、引き続き注意が必要とされています。

卵は必須アミノ酸をすべて含む優秀な栄養食。良質なたんぱく質、ビタミン類、ミネラル類がバランスよく含まれており、毎日の栄養補給に最適です。生でも加熱しても食べられるため、他の食材と合わせやすいのも大きなメリット。ただし、制限がなくても、食べすぎは栄養バランスが崩れるもとなのでご注意を。

イラスト：may

そもそもコレステロールとは、人間の体に存在する脂質のひとつ。細胞膜、ホルモン、胆汁酸を作る材料であり、血液中でバランスが崩れた状態になると、動脈硬化などの原因になります。

まとめ

健康ならコレステロール制限不要卵は毎日の栄養補給におすすめ

コレステロールの量は体内で調整されるため、健康であれば卵は1日2～3個食べても問題ありません。ただし、どんなものでも食べすぎには気をつけましょう。

※ 細胞膜…細胞をつつむ膜。細胞内部の状態を維持する役割がある。

※ 胆汁酸…腸に入ってきた脂肪を変換して吸収を促進する役割を持つ。肝臓でコレステロールから合成される。

【出典】『ひとり暮らしの栄養手帖』監修：中井エリカ