円全面安、ドル円158.40円　衆院解散総選挙で自民圧勝なら利上げ遠のくとの声　

衆院解散を高市首相が検討との報道を受け金融市場では「高市トレード」が再燃しており、円安・金利上昇・株高の動き。



日経平均は1800円超上昇、財政悪化懸念で債券は下落し利回りは上昇している。30年債利回りは過去最高、20年債利回りは99年来最高水準。円全面安でドル円は158.40円まで上昇し1年ぶり高値をつけている。豪ドル円は106円台にしっかり乗せている。ユーロ円は184.70円台まで上昇、最高値184.92円までもう少しだ。



衆院解散総選挙で自民党が圧勝した場合は自民党内で利上げ反対派が増えるとの見方から日銀の利上げがさらに遅れる可能性との声。片山財務相は「一方的に円安が進む場面があり非常に憂慮している」とベッセント米財務長官に伝えたとしているが、米国側が円安に懸念を示さない限り円買いは限定的だろう。

