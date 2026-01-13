　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.41　5.04　5.57　5.98
1MO　7.96　5.48　6.88　6.35
3MO　8.45　5.58　7.36　6.50
6MO　8.83　5.85　7.86　6.98
9MO　9.04　6.10　8.14　7.31
1YR　9.15　6.34　8.35　7.57

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.14　6.71　6.07
1MO　7.39　7.55　6.52
3MO　7.93　7.92　6.63
6MO　8.54　8.48　6.92
9MO　8.90　8.86　7.15
1YR　9.12　9.11　7.33
東京時間10:35現在　参考値

ドル円の短期ボラは先週末の米雇用統計をクリアしたこともあり低め推移が見られる