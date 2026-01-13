通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間6％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.41 5.04 5.57 5.98
1MO 7.96 5.48 6.88 6.35
3MO 8.45 5.58 7.36 6.50
6MO 8.83 5.85 7.86 6.98
9MO 9.04 6.10 8.14 7.31
1YR 9.15 6.34 8.35 7.57
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.14 6.71 6.07
1MO 7.39 7.55 6.52
3MO 7.93 7.92 6.63
6MO 8.54 8.48 6.92
9MO 8.90 8.86 7.15
1YR 9.12 9.11 7.33
東京時間10:35現在 参考値
ドル円の短期ボラは先週末の米雇用統計をクリアしたこともあり低め推移が見られる
