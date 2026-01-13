【前後編の前編／後編を読む】転勤について来てくれなかった恋人 その後、音信不通になり…自宅に押しかけて知った「秘密」

このところ既婚と知らずに男性とつきあった女性が、その後、既婚であることを知り「貞操権の侵害」で相手を訴え、慰謝料を認められるケースがいくつかあった。貞操権というと古くさい感じがするが、言い換えると「性的関係を持つ相手を自分の意思で決める権利」のことだ。相手が既婚であると知っていれば性的関係はもたなかったとするなら、その人はその権利を奪われたことになる。

貞操権侵害は男性にも認められる。既婚なのに独身だと偽った女性と結婚するつもりでつきあっていたら、ある日突然、実は既婚者だったと知ったような場合があてはまる。

スクランブル交差点での「運命の出会い」のはずが…

「僕、そういう経験をしました。慰謝料の請求などはしなかったけど、ものすごい敗北感に苛まれました。あれが僕の女性関係の原点だった。そこからずっと女性には騙され続けている気がします」

しかめ面のあと、フッと自嘲気味に息を吐いた青野慎二さん（40歳・仮名＝以下同）だ。23歳の新入社員のころ、街で知り合った7歳年上の紀代乃さんと恋に落ちた。彼は彼女に夢中になった。

「本当に素敵な女性だったんですよ。最初、結婚しているだろうと思っていたけど、彼女は『してないわよ。昔、ほんの2年くらいしていたけど夫に見捨てられたの』と明るく言った。子どももいないという彼女の言葉を信じていたんです」

就職で上京してきた慎二さん

連絡は携帯電話だったし、彼女の自宅の住所も知らなかったが最寄り駅はわかっていた。職場がどこにあるかも知っていた。親と一緒に住んでいるから家に呼べなくてごめんなさいと言われたものの、彼がひとり暮らしだったので問題はなかった。

「僕は地方の大学を出て、就職のために上京してきたんです。就職で初めて東京暮らしはつらかったですね。東京の大学に進めばよかったと思ったけど、家庭の事情でそれはむずかしかった。地元の国公立大学に行ってほしいと親に言われたし、僕自身も東京に行く気はあまりなかったので」

だが大学生活で考えは変わった。「こんな田舎で一生終わりたくない」と思ったそうだ。

若かったからそう思ったんでしょうねと彼は独り言のように言った。自然に囲まれて育ったから都会に憧れた。だが実際に都会の生活をしてみると、「ときどき頭がガンガンした」という。

「人は多いし物価は高いし、みんなあくせく早足で歩いていて。渋谷のスクランブル交差点を最初は渡れませんでした。信号2回くらい渡れなかったことがありますよ。最初は信号が変わったら一斉に人が動き出したのに驚いて渡れず。次こそは思ったけど、自分の行く方向の前と左右からどっと人が流れてきて、すぐに元の場所に戻っちゃった。3回目でやっと渡れたんですが、どうやって人の間を縫って行ったらいいかわからない。みんなよくぶつからずに歩いているなと本気で感激しました」

ぶつかった お相手は

それでも少しずつ慣れていった。その夏に、その渋谷の街で知り合ったのが紀代乃さんだ。きっかけはスクランブル交差点でぶつかったことだった。慣れたつもりだったがすんなりよけることができなかったのだ。

「彼女が足をくじいたのか、あっとうずくまったんです。信号は変わりそうだし、あわてて彼女を抱き上げて歩道まで運びました。力だけはあるので」

そのまま彼女を近くの病院に連れていった。みるみる腫れていったので骨折ではないかと思ったが、捻挫だった。彼女は「仕事の途中なの。会社に帰らなければ」と言った。彼は病院代を払い、タクシーで彼女を会社に送っていった。もちろん名刺を差し出し、携帯番号も書いておいた。

「仕事を休めないというので出社も退社もタクシーでお願いします、タクシー代は全額払います、治療費ももちろん払います、何か不便があったらいつでも飛んでいきますと訴えました。もちろん傷害罪とか過失傷害罪とかで警察へ行ったほうがよければ行きますというと、彼女は笑い出しました。『あなた、私に何か恨みがあるの？』と。いえ、初対面ですからと言ったら、『そうでしょ。傷害罪になんてならないわよ。スクランブル交差点、慣れてないだけでしょ』と。図星でした。田舎から出てきてまだ3ヶ月だと言うと、『みんなよくぶつからないであそこを歩けるなと思ってるでしょう。私も同じだったわ、昔』って。彼女は大学から東京暮らしを始めたそうです。人が住むところじゃないですよねって、ひとしきり東京の悪口で盛り上がって……。『でも私はこの街が嫌いじゃないのよね』と彼女はまた笑って。僕もそのうち慣れますかねなんて相談までしちゃいました」

あれよあれよと…

つまりは気が合ったのだろう。彼女は治療費だけ払ってくれればいいわとあっさり言った。いや、僕の不注意なのでとすがるように言った彼に、「じゃあ、捻挫が治ったら、おいしいものをご馳走してくれる？」と茶目っ気たっぷりに言った。

「きれいな人だなあと思いながら、『もちろん、あなたの好きなものをなんでも』と言ったら新社会人でしょと当てられて。そのうち暑気払いをねだるわねって。彼女の言い方とか言葉の使い方がとても素敵だったんですよ。大人の女性という感じがして。それまで僕の周りにはいないタイプだった」

それからときどき連絡を取り合うようになり、3週間後、彼女が完治したというので再会した。もうすっかり大丈夫とヒールを履いた足を見せられ、彼はどぎまぎしたという。

「カジュアルなイタリアンを予約したからと連れて行ってもらいました。『ランチでしか来たことがないの。夜は高いと思うけど』と言ってから、彼女は『嘘よ。リーズナブルな店だから』と笑った」

慎二さんは覚悟してしっかりカードを持参してきたのに、支払いはいつの間にか終わっていた。紀代乃さんが払っていたのだ。さすがに納得できないと慎二さんは言い張った。

「じゃあ、もう一軒行きましょう。そこでご馳走してもらうと彼女が言って……」

金曜の夜の逢瀬…「明日も仕事なの」

わざとなのか行きがかり上なのか、繁華街の裏手にあるホテル街へと彼女は歩いて行った。これはどういうことなのか、このまま誘っていいのだろうかと慎二さんは足がもつれるようについていった。

「試しにというか雰囲気でというか、ホテルの入り口に彼女を引っ張ったらそのまま入り込むような形になった。あとから思えば、あれは暗黙の了解だったんでしょう。彼女が下地を作って僕が実行した。そんなあうんの呼吸というか」

当時の慎二さんは、男女の関係にはまったく慣れていなかったから、紀代乃さんはわざわざそんな状況を作り出したのかもしれない。

「めくるめく」という言葉がぴったりの夜だった。彼は完全に彼女の虜になった。

「金曜の夜だったから、朝まで一緒にいたいと言ったら、『私は明日も仕事なのよ』と。泣く泣く別れましたが、土曜の夜遅く、『これから行ってもいい？』と連絡があった。僕の部屋は狭いしきれいじゃないけどと言うと、『いいの。あなたの部屋へ行きたい』って。あわてて片づけて迎えました」

お互いをむさぼるように求め続け、いつしか熟睡していた。気がつくと朝日がカーテンの隙間から入ってきて、隣に彼女はいなかった。テーブルの上に「ありがとう。またね」と書いてあった。いてくれればよかったのにと思いながらも、あまりの疲労感でまた眠りについた。

「結婚してほしい」と言うと…

それからふたりは平日、週末問わずに予定を合わせては会った。心も体も、彼女なしには生きていけないとまで彼は思いつめた。

「3ヶ月ほどたったころ、『結婚してほしい』と言ったんです。彼女は『私もあなたが大好きだけど、私は年上すぎる』って。そこで初めて彼女が7歳年上だと知ったんです。7歳くらいどうってことはないと僕は思ったし、彼女にもそう言いました。『私、いろいろ抱えているし、あなたにはあなたにふさわしい人がいるはず』とも言った。そうやって僕から逃げようとしているのかと追いつめると、『結婚できない事情があるのよ』と彼女は泣きだしたんです。彼女を泣かせるつもりはなかったから、その日はそのまま抱き合って眠りました」

翌朝起きると、いつものように彼女はいなかった。泊まってはいかないのだ。彼女がひとり帰っていく姿を思い浮かべるたび、彼は胸が締めつけられるようだった。親と一緒だと言っていたから親が何か問題を抱えているのだろうか、あるいは家庭に複雑な事情があるのだろうか。それなら僕が助けてあげたい。彼は心からそう思った。

「だけど年上の彼女をあまり追いつめてもいけない。追いつめると彼女はいなくなる。そんな気がして怖かった」

クリスマスはどうすると聞いたら…

それから数ヶ月、ふたりの蜜月状態は続いた。慎二さんが慣れない仕事でミスをして落ち込んだとき、深夜のラーメン屋で励ましてくれたのは紀代乃さんだった。何かあればこの人はいつでも隣にいてくれる。彼はそう思い、その思いでがんばることができた。

「12月に入って、クリスマスはどうすると聞いたら彼女は『仕事』と答えたんですよ。僕は実は彼女の仕事については詳しく把握していなかった。輸出入にかかわる仕事をしているから時差もあるし、けっこう時間帯がめちゃくちゃなのとしか聞かされていなかった。職場は閉鎖的だと嘆いていたこともあった。会社名も知らなかった。ときどき、深夜や朝方にメールを送ってくることもありましたね、今もまだ会社にいる、取引先からの連絡待ちだとか言って。忙しいということだけはわかっていたけど、クリスマス時期は海外も休みのはず。

そう言ったら『そうなんだけどね……』と言葉を濁した。『じゃあ、年末年始に旅行しない？ 今からでもどこかあるよ』と言ってもはっきりしない。でももう、僕も引くつもりはなかった。彼女を好きだったから。結婚しよう。また迫りました」

だがそこで彼が聞いたのは、「ごめん、私、結婚してるんだ」という言葉だった。

＊＊＊

慎二さんが受けた「貞操権侵害」。紀代乃さんの衝撃の告白を受けて、彼はどう振る舞ったのだろうか――。【記事後編】では、慎二さんのその後の展開を紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

