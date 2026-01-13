「農協」「医師会」「建設業協会」をはじめ、自民党を支持する組織は数多い。こうした大規模な団体につきものなのが「組織内候補」だ。団体は候補者を選挙で支援し、その見返りとして候補者は政治的な力で「利益誘導」を行う。このような政治の在り方が問題視され、1990年代の選挙改革では中選挙区制の廃止につながった。しかし、小選挙区比例代表並立制に移行した今もなお「利益誘導」は確実に続いているという。国庫支出金のデータを元に政治を定量的に分析する、愛媛大学の池田文准教授に日本の「利益誘導政治」の実態を聞いた。

＊＊＊

【写真を見る】与野党で対極的な「組織内候補の得票率」と「国庫支出金」の関係

「利益誘導政治」は、特定のグループや有権者に対して優先的に利益を分配し、選挙時の票を集めようという政治の在り方を指します。

農協への「利益誘導」の実態も明らかに

候補者が当選した際、理想的にはすべての有権者に平等に利益を分配することができれば良いのですが、コストの面などから見て現実的に難しいことも多い。この時、ある特定の集団などに利益を優先的に分配して、その見返りとして自身に投票してもらうことを期待する政治家が現れる。そこに「利益誘導政治」が生まれます。

例えば、自民党の支持組織には、「農協」「医師会」「建設業協会」などいくつかあります。それぞれ、「農協」は農業従事者に対する補助金や米価の調整などを、「医師会」は診療報酬の調整や医師数の抑制などの医療政策への便宜を、「建設業協会」は土地改良やダム建設などの公共事業への参画を、「利益」として自民党を支持してきたと言われています。

それでは、これらの「利益誘導」は本当に行われているのでしょうか。

利益誘導が行われているかどうか確かめるには、まず何をもって「利益」というのか考えなければなりません。補助金などの金銭的利益や規制緩和・保護政策などの政策的利益など、利益誘導政治における「利益」には様々ありますが、これらを定量的に分析する上で目を付けたのが「国庫支出金」でした。

政府から自治体に流れていくお金には、国が進める政策に沿って分配される国庫支出金や地方交付税などがあります。地方交付税は厳密な計算方法により交付額が決定されており、政治的に手を入れることが難しい。一方、国庫支出金は政策に沿って支出されるので、政治的な関与を比較的行いやすいと考えられます。

政府から各自治体に分配された国庫支出金の額は公開されています。そこで、2001年から2019年までの7回の参院選における得票数と配分された国庫支出金のデータを、国内の全市区町村について分析して相関関係を調べました。つまり、政党を支持する団体の組織内候補の得票率が上昇した市区町村で、選挙翌年に配分される国庫支出金の額が増加するかどうかという分析です。

「国庫支出金」で利益誘導が明らかに

相関関係が明白なのは「農協」でした。農協の組織内候補の得票率が高いほど、その候補者の出馬する選挙区の市区町村への国庫支出金も増える、すなわち“正の相関”がある。また、統計的な有意差は確かではありませんが、「農協」以外にも「医師会」や「建設業協会」などでも相関関係がみられます。相関関係の強さを表す係数（相関係数）で表すと、「農協」は0.0084、「医師会」は0.0019、「建設業協会」は0.0013と正の相関になりました（ギャラリー参照）。「医師会」と「建設業協会」は黒に近いグレーといったところでしょうか。

「農協」は土地改良事業や農地整備事業などのあらゆる農業政策に関わっており、これに伴って政府から分配される国庫支出金で利益誘導されている可能性が考えられます。また、農協は地域のコミュニティとしての側面が強い。そのため、何か1つ利益誘導をすると、コミュニティ内の波及効果で10にも20にもなって得票数に返ってくるということがあり、政治家の期待感から利益誘導につながっているのではないでしょうか。



ここまでは「与党」の組織内候補の得票率と国庫支出金の関係でした。それでは、「野党」の組織内候補の得票率と国庫支出金の関係はどうでしょうか。

データを分析すると興味深いことに、野党では組織内候補の得票率が上がっても国庫支出金の額が増えることはない、つまり与党とは逆に“負の相関”があることが分かったのです。例えば、産業別の労働組合で「電力総連」や「自動車総連」の組織内候補の得票率が高い地域にはあまり国庫支出金が分配されていない。相関係数でいうと「電力総連」は−0.0058、「自動車総連」は−0.0063という負の相関を示しました。



例えば、豊田市などの企業城下町にはこの傾向が強い。企業があると自治体が潤うから国庫支出金の額が少なくなるとも考えられますが、その自治体の財政指数などもモデルに入れて分析を行っているので、やはり意図的に国庫支出金の分配額が少なくなっていると考えられます。

「組織票」を集め続けるには

「組織票」の衰退が叫ばれていますが、こうした過去のデータを見ているとやはり団体によっては根強い支援を続けていると感じます。例えば、与党でいえば「農協」、野党でいえば「電力労連」や「自動車労連」です。これらの団体の特徴は、構成員が地理的に集積していることです。

「農協」であれば都市部よりも地方部の農業地域、「電力労連」「自動車労連」であれば、企業の工場などが支援者の集積している地域です。地理的に支援者が集積しているとコミュニティが形成されやすく、集票力の維持につながるのでしょう。しかし、日教組や自治労などの公務員系の支援団体は全国に広く分散しているため、集票に苦しんでいるのではないかと思います。もちろんこの限りではなく、郵便局長会などは全国に分散していても鉄壁の集票力を誇りますがね。

今回の研究では、日教組の支援する候補者の得票率と国庫支出金の関係も調査しました。結果を見ると、日教組は野党候補を支援しているにもかかわらず正の相関（相関係数：0.0018）がみられます。これは統計的に有意な結果ではないですが、得票率と国庫支出金が結びつかずデータのばらつきが大きいことをうかがわせます。日教組は地理的な集積がなく集票能力が薄まっていることも関係して、得票率と国庫支出金の関係が比較的弱いのではないでしょうか。

今後、人口減に伴う団体構成員の減少や無党派層の増加によって、「組織票」の影響力が下がっていくことは避けられません。その中でも影響力を維持する組織というのは、まさに地理的な集積がある団体なのではないでしょうか。

「利益誘導」は悪なのか

本来、政治とは財や権利などの「利益」をどのように分配するか権威的に決定することです。その点で見れば、常に不平等は発生しうるわけで、特定の有権者の期待に応じて利益を優先的に分配することは特におかしなこととは言えないのかもしれない。世界を見渡しても、利益団体がロビー活動を行って政策に反映していくことはごく自然に行われています。

しかし、特に日本では多くの人が「利益誘導」という言葉に悪いイメージを持っています。これは何故かというと、やはり日本では政権交代が起こりにくいからではないかと思うのです。当然ですが、利益誘導をするには政策決定や予算編成に影響力を持っていなければならず、これを満たすのは基本的に政権与党に限られます。

与党は利益誘導によって政権基盤をさらに固め、利益誘導できない野党は支持を伸ばせず党勢は低迷し、政権交代が起きにくくなる。今回の研究を見ても、与党の支持団体は利益誘導できているのに野党の支持団体はできていません。

日本は長年にわたり特定の党・議員が利益誘導できる立場にいるため、特定のグループへの利益誘導が過剰なのではないかという不平等感があります。そのために日本では利益誘導に対する悪い印象があるのではないでしょうか。ある程度の頻度で政権交代が行われる国では必ずしも「利益誘導」は悪とは言い切れないのかもしれません。

池田文（いけだ・ふみ）

愛媛大学法文学部准教授。早稲田大学高等研究所招聘研究員。政治過程論、比較政治学を専門として、政治制度を中心に研究。有権者や利益団体の投票行動、利益分配に政治制度が及ぼす影響などについて論文多数。『数理とデータで読み解く日本政治』（日本評論社）など一般向けの寄稿活動も行う。2024年4月より日本選挙学会編集委員を務める。

デイリー新潮編集部