核開発にまい進し、娘を後継者に据えようと躍起の金正恩総書記（42）。高市早苗首相は拉致問題の解決へと意気込むが、独裁者の思惑をつかむため、ジャーナリストの鈴木琢磨氏はインテリジェンスとしての北朝鮮文学の重要性を説く。その驚愕（きょうがく）の中身とは……。【鈴木琢磨/ジャーナリスト】

【写真を見る】意外な機密情報が掲載されることもある北朝鮮文学

平壌の中心部に平壌総合病院がオープンしたのは2025年10月6日のことだった。コロナ禍のさなか、2020年3月17日に着工式があり、野外式典にマスクなしで現れた金正恩は朝鮮労働党創建75周年の同年10月10日までに完工するよう訴えた。自らクワ入れまでしたものの、工期は遅れに遅れ、ようやく5年後の竣工にこぎ着けたのである。

金正恩総書記

脆弱（ぜいじゃく）だった医療体制立て直しのシンボルとなる新病院の誕生を控え、北朝鮮で刮目（かつもく）すべき小説が登場した。

タイトルは「2022年春」。新型コロナウイルス感染症を巡る金正恩の戦いがテーマで、朝鮮作家同盟中央委員会機関誌でもある権威ある文芸誌「朝鮮文学」7月号に載った。世界がコロナ・パンデミックに戦々恐々とする中、北朝鮮は感染者ゼロと宣伝し続けていたが、2022年5月12日になって一転、国内感染者の発生を認める。小説はその発表に至るまでの知られざる政権中枢の内幕、緊迫の日々をドキュメンタリータッチで描いている。

小説の冒頭は……

小説の冒頭はこんなシーンから。「ダメだ！」。深夜、金正恩が執務室で国家非常防疫司令部のチョン・ギョンギル司令官からの電話にイラついている。4月末から首都圏で原因不明の発熱者が多発している状況についての専門家協議会が終わり、その報告を受けていたのだ。インフルエンザとの判断だった。「メンバーのわずか10％だけがコロナだと主張しているらしいな。インフルエンザだとうかつに規定してはいけないぞ。0.001％の反対もない100％一致した見解を出せ。たとえ、われわれが望まぬ結論になったにせよ、覚悟しておくよう」。

すでに2年3カ月にわたり、国境を封鎖し、コロナ感染者ゼロは体制の勝利と胸を張ってきた。ウイルスの流入は国家の威信低下につながり、保守派の科学者たちはインフルエンザであってほしいとの非科学的発想になっていた。だが、新設された生命基礎研究所の若手研究員たちはずっとコロナを疑っていた。ものおじせず正論を吐いたのは34歳のリ・チョル。彼は最終会議でもぶれなかった。「一刻も早く対策を講じるべきです。遅くなればなるほど被害者が多くなります」。この発言に出席していた保健省の副相が色をなす。「リ・チョル！ 正気か！」。

ところが、事態は一変する。突然、会議場に党中央委員会政治局委員が研究員らと入ってきたのだ。政治局委員が告げる。「彼らは敬愛する総書記同志（金正恩）の指示を受け、発熱者から採取した検体の遺伝子配列分析とPCR検査を行った。その結果……。オミクロン株と判断された」。

そう、金正恩はひそかに信頼を寄せていたベテラン女医のアドバイスでくだんの生命基礎研究所の研究員の主張に注目していたのだった。リ・チョルは女医の弟子でもあった。チョン・ギョンギル司令官らは金正恩に自分たちを罰してほしい、と申し出る。

「人民愛」アピール

そして驚きの結末が待ち受ける。ウイルスの流入を公式発表する直前、金正恩は女医と散策する。「リ・チョルを研究所の所長に推薦するため、非常防疫司令部に行き、彼に会ってこようと思う」。女医はいさめる。「絶対だめです。あそこは発熱者が増加していますから」。金正恩は「防疫大戦」を覚悟したからには最前線の戦士を激励すると聞き入れない。「心配いりません。先生だけにこっそりお伝えしますが、私はもうすでに熱病にかかったんです」。

女医は思いがけぬ告白にたじろぐ。「そ、それは事実ですか？ 3〜4日もの間、高熱にうなされておられたとは。私をはじめ防疫司令部のメンバーはすべて千古の罪人です」。

北朝鮮はこの年の8月10日、全国非常防疫総括会議でコロナの撲滅を高らかに宣言する。金正恩の妹、金与正が声を詰まらせた。「高熱の中、最後まで責任を負わなければいけない人民たちのことを考え、一瞬も横になれなかった元帥さま……」。兄の感染をにおわせたが、3年たち、小説の形を借り、金正恩は自ら感染した事実を初めて明かしたのだ。最高指導者の健康問題は機密事項とはいえ、究極の「人民愛」アピールを優先したわけである。党中央委員会機関紙「労働新聞」などには一切、出ていない情報だ。ここに北朝鮮文学のインテリジェンスとしての価値がある。

ただならぬ絆

2025年に入り、金正日の最側近で、金正恩にとっては後継者教育の師であった軍の重鎮、故・玄哲海がクローズアップされる。小説も相次いで発表された。玄哲海の3周忌を迎えた5月18日の早朝、金正恩は平壌の新美里愛国烈士陵を訪れ、彼の墓にひざまずき、深紅のバラを手向ける。闘病の末、2022年に死去した際は国家葬儀委員長として国葬を執り行い、棺（ひつぎ）を担いだ。墓参は3年連続のことであった。

なぜ彼を重視するのか？ 「朝鮮文学」5月号に掲載された「永生の命」に金正恩と玄哲海とのただならぬ絆を示す秘話が紹介されている。

あるとき、金正恩は国営の美術制作会社「万寿台創作社」副社長でもある画家に玄哲海の肖像画を描くよう命じる。小説ではリム・スンジンとあるが、金日成の肖像画も手がけた金成民のことだ。「玄哲海同志は偉大な将軍さまのため、火のように生きてきた。苦難の行軍の時期、生死を共にし、革命の険しい山を乗り越えた革命戦士、頼もしい補佐官は玄哲海同志だけだった。だから私は彼を偉大な将軍さまの影と呼んできた」。だが、絵の完成を待たず、玄哲海は亡くなってしまう。金正恩は創作社で立像を作るよう指示する。「テレビでのみ見てきた玄哲海同志の姿を人民らに広く知らせるべきだ」。

金正恩の立像への並々ならぬ思いが小説から伝わる。夜遅く、一人工房に足を運んでは、実物より少し背が高い、顔がぽっちゃりし過ぎだ、目と耳の形が違うなどと注文をつける。とりわけ手の造形へのこだわりが尋常でない。立像に触れ、リム・スンジンを叱る。「手帳を持つ手を修正せよ。いまの手は玄哲海同志の手ではない。彼の親指はもっと丸く、爪の長さは8ミリ程度だ」。そしてこう力を込める。「これは単純に傑作を作って世に出すためではない。忠臣中の忠臣を人民の心に植え付ける栄光の事業であり、百、千、万の玄哲海を育てる聖なる事業なのだ」。

厳重な審査を経て

しばらくして立像が完成する。金正恩は玄哲海の夫人を、立像を設置した朝鮮革命博物館に招く。主人と再会した夫人は泣き出す。「あなた！ あなた！ 元帥さまが生き返らせ、歴史の聖堂においてくださった。これは夢、現実？」。寄りそっていた金正恩は拍手し、心のなかでつぶやく。「アバイ（おじいさん）、また会えましたね」。するとどこからか玄哲海の声が聞こえてくる。「革命家の命は永遠です。その命を金正恩同志が玄哲海にお与えくださり、よみがえったのです。私は永遠に将軍さまの影！ 金正恩同志の影です！」。

小説はここで終わる。どこまで真実なのか？ 確認したところ、くだんの玄哲海の立像は実在した。いわゆる蝋人形で、金日成と金正日の巨大な銅像がそびえる万寿台にある朝鮮革命博物館の「革命戦友館」17号室に置かれている。雪の残る山を背景に金正日とそろいの防寒ジャンパーに身を包み、しっかり手帳を握りしめて。訪れた人民は涙するかもしれない。ただ、いまの金正恩に真の忠臣がいないことを物語ってもいる。

コロナ禍以降、脱北を厳しく取り締まってはいるものの、外交官ら高位層の亡命はとどまらない。南北統一の放棄、ロシア派兵への疑問はくすぶっている。側近にいつ寝首をかかれるか、図らずも小説には独裁者の孤独がにじむ。

北朝鮮文学が最重要視するジャンルは最高指導者の業績をたたえる「首領形象文学」である。その中心を担うのが「4・15文学創作団」だ。1967年に発足、映画や演劇など文芸の力を理解していた若き金正日のアイデアだったとされる。ベールに包まれた現代版宮廷作家集団、根拠地は平壌郊外の南浦にある。2万平方メートルの敷地に2階建てコテージ風の棟が三つ、執筆のための創作室が30室、世界文学全集などがそろった資料室、娯楽室が完備され、専属料理人や医師もいる。小説にはエンタメ要素が欠かせないが、最高指導者の「お言葉（マルスム）」は勝手に脚色できない。未公開エピソードは必要に応じ、厳重な審査を経て作家に届けられる。むろん、金正恩のお墨付きを得なければならない。

金正恩のアキレス腱

核・ミサイル開発に拍車をかけながら、娘のジュエを4代目に据えようと演出に余念のない金正恩にはアキレス腱がある。祖父、金日成とのツーショット写真がないことだ。「白頭の血統」を証明するのに欠かせないアイテムだが、いまなお公開しないのは、そもそも二人に接点がなかったからとされる。金日成が認知していなければ、後継者としての正統性に疑問符が付きかねない。

ところが、その通説を覆す小説が現れた。「朝鮮文学」2021年9月号に掲載された「雨」がそれである。

タイトル通り、小説は前年の8月、北朝鮮を襲った記録的な大雨にまつわるストーリーだ。夜、雨脚が激しくなる平壌の様子を心配そうに見て回っている金正恩の描写に続き、いかにも唐突に時空を超えたこんなくだりが。〈ふと数十年前の雨の降る日、邸宅にある大豆の葉が茂る試験圃田（種の改良や農法の開発をする農地）を歩いておられた偉大な首領さま（金日成）の姿を思い浮かべられた。首領さまは幼い金正恩同志を愛おしげに見つめられた。「私たち万景台（金日成の生誕地）の家族は雪の道だけでなく、雨の降りしきる中を歩んできた。私たちが冷たい雨を一身に受けることで、人民の心の中に恵みの雨が降るんだ」〉。

血脈のドラマ

はっきり金日成が金正恩に語りかけている。二人は会っていたことになる。人民のために献身せよ、それが万景台ゆかりの一族が守るべき家訓だ、と。この印象深いシーンはもう一度出てくる。金正恩が穀倉地帯である黄海北道銀波郡の被災状況を視察するため自ら日本車「レクサス」のハンドルを握り、水たまりだらけの道を現地へ向かう。危険だから、と周辺は制止するが、引き返さない。まさにそのときである。〈邸宅の試験圃田で見た首領さまの姿を再び思い浮かべられた〉。金日成から聞いた「雨の日の教え」を忘れていなかったと念を押すのだ。

なぜ、いま、こんな小説が書かれたのか？ 不思議なことに小説発表後、金日成の邸宅にちなむ報道が続く。2022年4月には平壌を流れる普通江べりに豪華マンションが建ち、朝鮮中央テレビの看板アナウンサーらが入居したが、ここは金日成の邸宅跡との触れ込みだった。金日成が試験圃田で作業をしている写真も初公開された。小説とリンクしていると見るべきだろう。「白頭の血統」が強調され出したのは金正恩がジュエを連れ歩くようになってからである。軍事パレードで兵士らは「白頭の血統、決死保衛！」と叫ぶ。4代世襲をにらみ、建国の父からの革命のバトンがしっかり受け継がれているという「血脈のドラマ」が欲しいのではないか。

ときに小説は対日メッセージも送る。「朝鮮文学」の2020年4月号に掲載された「人生の新しい春」がその一例だ。日朝の厚い壁に風穴を開けようと北朝鮮に乗り込んだ金丸信・元自民党副総裁が景勝地・妙香山で金日成とサシで向きあった極秘会談（1990年）を暴露している。「私は過去に日本軍で服務した人間です」。思い詰めたように金丸は「過去」を告白する。それも日本軍が金日成を投降させようと祖母の李宝益を満州（現中国東北部）に連れ出しながら失敗したという「革命伝説」に言及して。「侵略の群れに金丸もおりました。私に罰をお与えを」。金日成は返す。「祖母が生きておられたら、心から謝罪しようとおいでになった先生を喜んでお迎えしたはずです」。

「土下座外交」

政界のドンは金日成に日本の針路まで問う。「その道は日本が見つけなければなりません。一つ助言を与えるなら、日本は軍国主義の道を進んではだめだということです。私は先生自ら選択した道でいささかも引き下がらず、人民の力を奮い立たせ、日本に自主の姿が広がることを望みます」。金丸は応える。「主席の尊名をお借りし、金丸信でなく、キム金丸として蘇生します」。

いくら「土下座外交」と批判されたとはいえ、さすがにこのやりとりはオーバー、脚色が過ぎるだろう。

だが、こうした小説を発表する裏に日本との関係改善を願っている金正恩がいる。ちなみにこの小説は金日成生誕110年を記念した豪華短編小説集の巻頭を飾ってもいる。

高市首相は金正恩との首脳会談に強い意欲を表明し、すでに北朝鮮側に打診しているという。金正恩の思惑を探り、その実像をつかむには公開情報を丹念に分析するのが近道だ、とインテリジェンスのプロは口をそろえる。北朝鮮文学もまた、読み込むべき公開情報にほかならない一級資料だと筆者は考えている。

鈴木琢磨（すずきたくま）

ジャーナリスト。1959年、滋賀県生まれ。大阪外国語大学朝鮮語学科卒。毎日新聞客員編集委員。最新刊に共著『北朝鮮を解剖する』（慶應義塾大学出版会）がある。

「週刊新潮」2026年1月1・8日号 掲載