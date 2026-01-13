鶏むね肉とナメコのさっぱりおろし煮【材料】（2人分）鶏むね肉 1枚<調味料>酒 大さじ 2みりん 大さじ 2塩 ひとつまみナメコ 1袋ニンジン 1/2本水菜 1株大根 5cm米粉 大さじ 2<合わせ調味料>みりん 大さじ 2しょうゆ 大さじ 2水 200ml米油(なければサラダ油) 大さじ 1~1.5柚子胡椒 適量【作り方】1、鶏むね肉は削ぎ切りにして、5〜10分ほど＜下味＞の材料に漬け込む。ニンジンは皮ごときれいに水洗いして細切りにし、水菜は根元を切り落として幅4cmに切る。大根はおろして軽く水分をきる。鶏むね肉は30分ほど下味に漬けると、より味が染み込みます。2、鶏むね肉に米粉をまぶす。フライパンに米油を熱し、鶏むね肉を弱火で焼く。焼き色がついたらひっくり返し、もう片面も焼く。3、ニンジン、ナメコ、＜合わせ調味料＞の材料を加え、蓋をして弱火で7分煮る。4、火が通ったら、水菜と大根おろしを加え、ひと煮たちさせる。器に盛り、お好みでユズコショウを添える。【このレシピのポイント・コツ】鶏むね肉をしっとり仕上げるには、下ごしらえと火の入れ方がポイントです！薄めの味付けなので、お好みでユズコショウをつけて。