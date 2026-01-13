【おこほん】20歳の人がいれば″会計が20％オフ″に。13日から4日間限定の超お得企画！

お好み焼き・串カツ食べ放題店「お好み焼本舗」（通称・おこほん）は、2026年1月13日から16日までの4日間、「ハタチのあなたと同い年割」キャンペーンを開催中です。

割引金額の上限は2000円

20歳の人がグループに1人でもいれば、グループの会計総額から20％割引になります。

05年4月から07年3月生まれで、かつアプリ会員の人が対象です。店内飲食に限り、割引金額2000円を上限として、同一会計から20％オフになります。なお、1グループの会計につき979円以上での利用に限ります。

会計時に生年月日が確認できる学生証や免許証などの身分証（デジタル提示も可）を提示してください。また「おこほん公式アプリ」の会員登録、会員証の画面の提示も必要です。

テイクアウト、デリバリーでは利用不可。ほかの割引券や特典との併用はできません。宴会コースには使えません。キャンペーンの内容や商品は予告なく変更になる場合があります。

おこほんは、25年12月に創業20周年を迎えました。この節目を記念し、同じく20歳（ハタチ）という人生の門出を迎える人を応援したいとの思いから、今回の企画の開催が決まりました。家族や友人同士、先輩・後輩で楽しく、お得に楽しんではいかが。

※価格はすべて税込です。

