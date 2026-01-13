ほぼ日<3560.T>が大幅続伸し、２０２３年１０月以来、約２年３カ月ぶりの高値をつけた。前週末９日の取引終了後、２６年８月期第１四半期（９～１１月）の単独決算を発表した。売上高が３９億５８００万円（前年同期比１８．６％増）、営業利益が１０億９４００万円（同２８．９％増）だったとしており、好業績を評価した買いが集まっている。主力の「ほぼ日手帳」の売り上げが国内外ともに大きく伸びた。９～１１月期は「ほぼ日手帳アプリ」サービスを始めたほか、新たに「たまごっち」や「ムーミン」とコラボレーションするなど新規ユーザーの獲得に注力した。



営業利益は通期計画（６億８０００万円）を超過した。概ね計画通りに推移しているため、通期計画は据え置き。主力製品のほぼ日手帳は性質上、例年秋から冬に多く購入され、春から夏に販売が低調になる。



出所：MINKABU PRESS