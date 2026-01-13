日本ライフＬが４日ぶり反発、自社開発品の心房中隔穿刺用高周波ワイヤが薬事承認取得 日本ライフＬが４日ぶり反発、自社開発品の心房中隔穿刺用高周波ワイヤが薬事承認取得

日本ライフライン<7575.T>が４日ぶりに反発している。午前１０時３０分ごろ、自社開発品の心房中隔穿刺用高周波ワイヤ「ＸＥＲＯｓｔａｒ（ゼロスター）」について、薬事承認を取得したと発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。



同社は、１３年から海外メーカー製の心房中隔穿刺を国内で独占販売し、国内の心房細動症例の９０％以上をカバーしていたが、供給元のＭ＆Ａに伴い取り扱い終了を余儀なくされていた。その後、自社開発に取り組んできたが、今回の承認取得で上市するメドが立ったことになり、２６年３月以降のフルリリースを予定している。なお、２６年３月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS