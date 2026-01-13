「卵巣腫瘍」とは？症状・良性腫瘍・治療方法も解説！【医師監修】

監修医師：
木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

CT検査とMRI検査の違いとは？

CT検査とMRI検査は、レントゲン検査のように、がんをはじめとするさまざまな病気に対する画像検査の方法となります。健康診断でも用いられることもあります。
しかし、これらの違いや、どっちがいいのか、あるいは両方受ける方がいいのか、といった疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
そこで、今回の記事では、CTと MRIの違いをわかりやすく解説していきます。

まずは、それぞれの検査の違いについて、簡単に述べます。

CT（Computed Tomography）
X線を使用し、体の断面を撮影します。撮影時間が短く（5～20分）、骨や肺の撮影に適しています。肺がん、肺炎、心疾患、肝臓疾患などの診断に用いられます。また、頭蓋骨骨折などの骨折の診断や、尿路結石といったカルシウムが豊富な病変の検出にも有効です。
空間分解能に優れており、異なる二つの点を識別できる最小の距離がとても小さいことが特徴です。MRI（Magnetic Resonance Imaging）
強い磁場と電磁波を使用し、水素原子の共鳴を利用して体の断面を撮影します。
高解像度の画像を提供することが可能です。撮影時間が長く（20～60分）、閉所恐怖症の人には不向きという欠点もあります。
MRIは高い組織分解能を持ちます。すなわち、異なる組織のコントラストや特性を識別できる能力が高いのです。高い組織分解能は、微細な組織の違いや病変をより明確に描写できることを意味します。これにより、腫瘍や異常組織の検出が正確になり、診断の精度が向上します。
MRIは特に高い組織分解能を持ち、軟部組織の詳細な評価に優れています。
そのため、脳、脊髄、子宮や卵巣といった婦人科系の臓器の撮影に適しています。
卵巣腫瘍などで良性か悪性かの鑑別をしたい場合にも信号の違いによって予測をつけることが可能です。

検査CTMRI

使用原理X線磁場と電磁波

撮影時間5～20分20～60分

適用部位肺、心臓、肝臓 脳、脊髄、子宮や卵巣

メリット短時間で撮影可能、肺や骨の撮影に有効高解像度画像、骨に囲まれた部位の撮影に有効

デメリットエックス線被爆がある、骨や金属に囲まれた場所は不向き撮影時間が長い、閉所恐怖症の人には不向き、刺青などでMRI撮影ができない人がいる

CT検査(CTスキャン)の目的と検査の流れ

それでは、CT検査の目的と検査の流れについて詳しく解説していきましょう。

CT検査の目的

CTスキャンは、体の断面画像を取得することで、内部の異常を迅速かつ詳細に検出します。肺がん、肺炎、心疾患、肝臓疾患、あるいは骨折の診断に適しています。
CT検査では、X線が体を通過するときの減衰（げんすい：つまり吸収される度合い）を計測し、これをCT値（Hounsfield単位、HU）として表示します。
CT値は、水の吸収値を0HU、空気を-1000HU、骨を1000HU以上として標準化されています。この値により、異なる組織の密度差を可視化し、診断に役立てます。例えば、腫瘍や血管の異常を見つけるのに有効です。
簡単には、骨のようなCT値が高いものは白く、逆に肺のように空気が豊富な臓器はCT値が低くなるので黒く写ります。

CT検査の検査方法･検査内容

CT検査は、患者がベッドに横たわり、CTスキャナーというドーナツ型の装置の中を移動することで行います。
装置はX線を使用して身体の断面画像を撮影し、コンピューターがこれを解析して詳細な3D画像を生成します。検査は通常、5～15分程度で終了し、特定の部位を撮影するために造影剤が静脈投与されることもあります。検査中、技師は別室から患者を監視しており、声がけをしてくれることもあります。

CT検査の費用の目安･保険適用

費用は1万～3万円程度で、多くの場合、健康保険が適用されます。
健康診断の場合には、全額自費になることもあります。

MRI検査(MRI画像診断)の目的と検査の流れ

それでは、MRI検査について解説していきましょう。

MRI検査の目的

MRIは磁場と電磁波を使用し、高解像度の画像を提供することで、脳、脊髄、関節の異常を検出します。また、子宮や卵巣といった婦人科系の疾患の診断にも役立ちます。
例えば、脳の萎縮（いしゅく）具合や神経の変性についてもMRIで調べることができ、認知症の診断にも役立ちます。

MRI検査の検査方法･検査内容

患者は専用の衣服に着替え、金属製品をすべて外します。閉所恐怖症の有無を確認されることもあります。
検査対象部位を正確に撮影するために、患者はMRIスキャナーのベッドに横たわります。ヘッドコイルやボディコイルなど、特定の部位に適したコイルが使用されます。
強力な磁場とラジオ波パルスを使用して体内の水素原子を刺激し、その反応を検出します。これにより、詳細な断層画像が生成されます。撮影時間は部位や目的により20～60分程度です。
必要に応じて、画像をより鮮明にするために造影剤が静脈投与されることがあります。

MRI検査の費用の目安･保険適用

費用は2万～5万円程度で、健康保険の適用が可能です。
CTと同様に、健康診断の場合には自己負担となる場合があります。

「CT検査とMRI検査の違い」についてよくある質問

ここまでCT検査とMRI検査の違いなどを紹介しました。ここでは「CT検査とMRI検査の違い」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

健康診断ではCT検査とMRI検査、どちらを受診した方がいいですか？

木村 香菜 医師

CT検査は肺がんや骨の異常などを短時間で評価できますが、放射線被ばくがあります。MRI検査は脳や脊髄などの軟部組織の詳細な画像を提供し、放射線被ばくがありませんが、撮影時間が長くなります。検査の目的や部位によって適切な方法を選ぶため、どちらを選択するかについての疑問がある場合には、医師と相談してみるとよいでしょう。

人間ドックのCT検査とMRI検査ではどちらの方が費用が高いですか？

木村 香菜 医師

CT検査とMRI検査の料金については、一般的にはMRI検査の方が費用は高くなります。

胸のCT検査でわかること、見つかる異常について教えてください。

木村 香菜 医師

胸部CT検査では、肺がん、肺炎、肺結核、気胸、肺塞栓症、肺気腫などの異常を詳細に評価できます。また、胸部大動脈瘤や心臓の形態異常、リンパ節の腫れも検出可能です。

CT検査のデメリットを教えてください。放射線の影響はありませんか？

木村 香菜 医師

CT検査の主なデメリットは放射線被ばくです。特に頻繁に受けると、累積放射線量が増加し、がんリスクがわずかに上昇する可能性があります。また、造影剤を使用する場合、アレルギー反応や腎機能への影響も考慮する必要があります。

MRI検査とCT検査はどちらが時間がかかりますか？

木村 香菜 医師

一般的にはMRI検査の方が時間がかかります。

まとめ CT検査とMRI検査の違いはX線を使うか磁場を使うかの違い！

CT検査はX線を使用し、短時間で肺や骨の評価に優れています。一方、MRI検査は磁場と電磁波を使用し、脳や軟部組織の詳細な画像を提供しますが、撮影時間が長くなります。どちらの検査が適しているかは、診断する部位や目的によりますので、医師と相談して選びましょう。

「CT検査・MRI検査」の異常で考えられる病気

「CT検査・MRI検査」から医師が考えられる病気は25個ほどあります。
各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

CT検査で異常が見つかる可能性のある病気

呼吸器系の病気

肺がん肺炎

肺結核

気胸肺塞栓症肺気腫

循環器系の病気

心筋梗塞

冠動脈疾患

消化器系の病気

肝臓がん

膵炎

胆嚢炎

泌尿器系の病気

腎結石

整形外科系の病気

骨折骨腫瘍

MRI検査で異常が見つかる可能性のある病気

脳神経系の病気

脳腫瘍脳梗塞脳出血くも膜下出血

脊髄腫瘍

整形外科系の病気

椎間板ヘルニア

関節炎

軟骨損傷

婦人科系の病気

子宮筋腫子宮頸がん卵巣腫瘍

CT検査やMRI検査ではさまざまな疾患を検出することが可能です。それぞれに得意不得意があります。

