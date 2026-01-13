提供： ソニーマーケティング株式会社

ソニーマーケティング株式会社は、気鋭の若手写真家が参加する写真作品集「A Life」を1月23日（金）に発売する。

「A Life」と題した共創プロジェクトの一環として制作。テーマは「心に残る感動の風景」。紙に印刷された作品を手に取り、質感や重みを感じながら鑑賞することで、デジタルでは味わえない体験を提供するとしている。

参加クリエイターは、安彦嘉浩、Amatou、綾、イナガキヤスト、kanako、キツネツキ、彩智子、丹子、堤あやか、海柚（敬称略）。

販売はソニーストアオンラインのほか、Amazonや梅田 蔦屋書店でも行われ、ソニーストアオンラインでは1月9日（金）10時から予約を開始している。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

発売を記念し、同プロジェクトに参加したクリエイターによるトークショーをソニーストアなどで開催。また、表現の原点や作品へのこだわりを紹介するスペシャルムービーを特設サイトで順次公開する。

「A Life」仕様

「A Life」発売記念トークショー

梅田 蔦屋書店

ソニーストア 福岡天神

ソニーストア 銀座

ソニーストア 名古屋

ソニーストア 札幌

仕様：A4判上製（ハードカバー） サイズ：297×210mm ページ数：46ページ 参加クリエイター：安彦嘉浩、Amatou、綾、イナガキヤスト、kanako、キツネツキ、彩智子、丹子、堤あやか、海柚 価格：2,750円開催日：2026年1月30日（金） 開催時間：18時30分～19時25分 参加クリエイター：綾、イナガキヤスト開催日：2月1日（日） 開催時間：11時30分～12時30分、14時00分～15時00分 参加クリエイター：kanako開催日：2月7日（土） 開催時間：11時30分～12時30分、14時00分～15時00分 参加クリエイター：丹子、海柚開催日：3月7日（土） 開催時間：11時30分～12時30分、14時00分～15時00分 参加クリエイター：イナガキヤスト開催日：3月14日（土） 開催時間：11時30分～12時30分、14時00分～15時00分 参加クリエイター：安彦嘉浩、岡内翔吾