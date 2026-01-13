ソニーが若手人気クリエイターの写真作品集を刊行[Sponsored]
提供： ソニーマーケティング株式会社
ソニーマーケティング株式会社は、気鋭の若手写真家が参加する写真作品集「A Life」を1月23日（金）に発売する。
「A Life」と題した共創プロジェクトの一環として制作。テーマは「心に残る感動の風景」。紙に印刷された作品を手に取り、質感や重みを感じながら鑑賞することで、デジタルでは味わえない体験を提供するとしている。
参加クリエイターは、安彦嘉浩、Amatou、綾、イナガキヤスト、kanako、キツネツキ、彩智子、丹子、堤あやか、海柚（敬称略）。
販売はソニーストアオンラインのほか、Amazonや梅田 蔦屋書店でも行われ、ソニーストアオンラインでは1月9日（金）10時から予約を開始している。数量限定のため、なくなり次第終了となる。
発売を記念し、同プロジェクトに参加したクリエイターによるトークショーをソニーストアなどで開催。また、表現の原点や作品へのこだわりを紹介するスペシャルムービーを特設サイトで順次公開する。
「A Life」仕様 仕様：A4判上製（ハードカバー） サイズ：297×210mm ページ数：46ページ 参加クリエイター：安彦嘉浩、Amatou、綾、イナガキヤスト、kanako、キツネツキ、彩智子、丹子、堤あやか、海柚 価格：2,750円
「A Life」発売記念トークショー
梅田 蔦屋書店 開催日：2026年1月30日（金） 開催時間：18時30分～19時25分 参加クリエイター：綾、イナガキヤスト
ソニーストア 福岡天神 開催日：2月1日（日） 開催時間：11時30分～12時30分、14時00分～15時00分 参加クリエイター：kanako
ソニーストア 銀座 開催日：2月7日（土） 開催時間：11時30分～12時30分、14時00分～15時00分 参加クリエイター：丹子、海柚
ソニーストア 名古屋 開催日：3月7日（土） 開催時間：11時30分～12時30分、14時00分～15時00分 参加クリエイター：イナガキヤスト
ソニーストア 札幌 開催日：3月14日（土） 開催時間：11時30分～12時30分、14時00分～15時00分 参加クリエイター：安彦嘉浩、岡内翔吾