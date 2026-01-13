北朝鮮、1年で全世界3000億円超の暗号資産を窃取…米警鐘「核・ミサイル開発に使われている」

北朝鮮が昨年、全世界から窃取した暗号資産（仮想通貨）の規模が約3兆ウォン（日本円＝約3227億円）に達することがわかった。

【解説】「新たな核兵器になり得る」北朝鮮ハッカー部隊の実体とは

米国政府はこれを国家安全保障を脅かす深刻な犯罪と規定し、奪取された資金が北朝鮮の核およびミサイル開発の核心的な財源として使われているとして、強力な対応の意思を示した。

1月12日（現地時間）、ジョナサン・フリッツ米国務省上級副次官補は、米ニューヨークで開かれたブリーフィングで「北朝鮮の不法なサイバー活動はアメリカの最優先課題だ」とし、「これは重大な国家安全保障上の挑戦に直面しているアメリカの市民と企業を守る問題だからだ」と説明した。

この日のブリーフィングは、多国籍制裁監視チーム（MSMT）が国連加盟国を対象に、北朝鮮の不法なサイバー活動に関する報告書を説明する前に行われた。

MSMTは、国連安全保障理事会（安保理）の対北朝鮮制裁履行状況を監視するため、韓国、アメリカ、日本など11カ国が参加して構成された多国籍監視機構だ。

本来、この役割は国連安保理傘下の「対北朝鮮制裁委員会専門家パネル」が担っていた。しかし、ロシアが北朝鮮との軍事協力を強化するに先立ち、2024年4月にこのパネルの活動を終了させたことで、MSMTが代案として発足した。

昨年10月に公開されたMSMTの報告書によると、北朝鮮は2024年1月から昨年9月までの間に、約28億4000万ドル（約4499億円）規模の暗号資産を奪取した。

このうち、昨年1月から9月までの奪取額だけでも16億5000万ドル（約2614億円）に達すると推定された。

フリッツ副次官補は「北朝鮮のサイバー行為者とIT労働者が悪意ある活動を継続している」とし、「昨年10月の報告書以降、2025年末までに北朝鮮の年間奪取金額が20億ドル（約3168億円）を超えた」と明らかにした。これは、チェイナリシスなど民間分析企業が出した推定値を米国政府が公式に確認したものだ。

彼は「北朝鮮のIT人材が身分を偽装して外国企業に就職した後に得た収益や、暗号資産の窃取金が、不法な核兵器および弾道ミサイル開発に使用されている」と指摘した。

また、フリッツ副次官補は「ドナルド・トランプ米大統領は、北朝鮮の指導者・金正恩（キム・ジョンウン）と対話する準備ができていると何度も明確にしてきた」とし、「平和的解決が朝鮮半島の緊張を緩和する最も効果的な方法だと信じている」と付け加えた。

さらに「同時に、北朝鮮がアメリカの企業や市民、同盟国の国民を餌食にして米ドルを確保しようとする、巧妙な超国家的犯罪行為を座視しない」と強調した。

（写真提供＝OSEN）

フリッツ副次官補は、北米間の意思疎通の有無に関する質問には「現時点でこれ以上言及する内容はない」とし、「トランプ大統領は対話の意思を明確にしており、ボールは北朝鮮側にある」と答えた。

この日、国連駐在北朝鮮代表部はMSMTの存在と活動が違法だとする声明を発表したが、フリッツ副次官補は「北朝鮮がMSMT報告書に強い反応を示した点は前向きなシグナルだ」とし、「北朝鮮が報告書の内容が不正確だと主張していない点に注目すべきだ」と付け加えた。

（生地提供＝時事ジャーナル）