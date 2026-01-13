キャリック氏が古巣マンUで2度目の暫定監督就任か…マンチェスター・ダービーが初陣に？
マイケル・キャリック氏がマンチェスター・ユナイテッドの暫定監督に就任する可能性が高まっているようだ。12日、『BBC』や『ガーディアン』など複数のイギリスメディアが伝えている。
今月5日にルベン・アモリム前監督の電撃解任に踏み切ったマンチェスター・ユナイテッド。現在はU−18チームのダレン・フレッチャー監督が暫定的にトップチームを率いているが、7日に行われたプレミアリーグ第21節では降格圏に沈むバーンリーと2−2のドローに終わり、11日のFAカップ3回戦ではブライトンに1−2で敗れた。
そんな中、クラブは今シーズンの残り期間を指揮する新たな暫定監督の招へいに動いている。報道によると、クラブOBであるキャリック氏との交渉は合意間近となっており、近日中に暫定監督就任が正式発表される見込みとのこと。ジェイソン・ウィルコックスFD（フットボールディレクター）はオーレ・グンナー・スールシャール氏との面談も行なったものの、キャリック氏がより好印象を与えたようだ。
移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、キャリック氏はマンチェスター・ユナイテッドが提示した契約条件をすべて受け入れ、今週中に暫定監督に就任する見込みと伝えている。現地時間17日に本拠地『オールド・トラッフォード』で開催されるプレミアリーグ第22節マンチェスター・シティ戦で指揮を執る可能性もあるようだ。
現在44歳のキャリック氏は現役時代にマンチェスター・ユナイテッドで公式戦通算464試合出場24ゴール35アシストという成績を残し、5度のプレミアリーグ制覇やチャンピオンズリーグ（CL）優勝に貢献。引退後はアシスタントコーチとしてスールシャール体制やジョゼ・モウリーニョ体制を支えたほか、2021年11月には暫定監督に就任し、3試合で2勝1分という成績を収めた。2022年10月からはミドルズブラの指揮を執っていたが、昨年6月に退任している。
今月5日にルベン・アモリム前監督の電撃解任に踏み切ったマンチェスター・ユナイテッド。現在はU−18チームのダレン・フレッチャー監督が暫定的にトップチームを率いているが、7日に行われたプレミアリーグ第21節では降格圏に沈むバーンリーと2−2のドローに終わり、11日のFAカップ3回戦ではブライトンに1−2で敗れた。
移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、キャリック氏はマンチェスター・ユナイテッドが提示した契約条件をすべて受け入れ、今週中に暫定監督に就任する見込みと伝えている。現地時間17日に本拠地『オールド・トラッフォード』で開催されるプレミアリーグ第22節マンチェスター・シティ戦で指揮を執る可能性もあるようだ。
現在44歳のキャリック氏は現役時代にマンチェスター・ユナイテッドで公式戦通算464試合出場24ゴール35アシストという成績を残し、5度のプレミアリーグ制覇やチャンピオンズリーグ（CL）優勝に貢献。引退後はアシスタントコーチとしてスールシャール体制やジョゼ・モウリーニョ体制を支えたほか、2021年11月には暫定監督に就任し、3試合で2勝1分という成績を収めた。2022年10月からはミドルズブラの指揮を執っていたが、昨年6月に退任している。