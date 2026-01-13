大会を通じて「攻撃面では成長できた」。鹿島学園DF秋山龍詠が覚えた充実感や達成感。新たな発見もさらなる成長の糧に【選手権】
［高校選手権・決勝］神村学園（鹿児島）３−０ 鹿島学園（茨城）／1月12日／MUFGスタジアム（国立競技場）
初のファイナル進出。それは相手も同じだった。鹿島学園は１月12日、第104回全国高校サッカー選手権の決勝で神村学園と国立競技場で対戦。０−３で敗れ、優勝は果たせなかった。
試合後、ミックスゾーンで悔しさを滲ませたのが鹿島学園のDF秋山龍詠（３年）だ。「前半は、けっこう何もできなくて。そこで修正できなかったのが敗因」と唇を噛む。
４バックの右SBを務めた秋山は、神村学園の強力３トップの一角で、FC町田ゼルビア加入が内定している徳村楓大（３年）と何度もマッチアップした。準備していた対策を次のように明かす。
「足が速いことは分かっていたので、縦を優先的にケアしながらカットインに対する準備をして、相手がどんなことをやってきても対応できるようにはしていた」
だが、実際に対峙してみて、事前の想定を上回ったのか。秋山は相手の実力を認める。「やっぱり速いですし、身体は小さいですけど、しっかり（ボール）を収めていた。J内定しているだけあるなと思いました」。
日本一には届かなかったが、充実感や達成感、新たな発見もあった。
「けっこう攻撃面では、今大会で成長できた。相手にチャンスを与えることや、抜かれることはそんなに多くはなかったですけど、最後に相手の方が（自分と）同じところから走り始めたのに、自分が走り負けて先に触られるとかが分かった。そういった守備の部分で改善点が多くあった」
卒業後は大学に進学し、プロを目ざすという秋山。今大会の経験を、さらなる成長の糧にする。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「本当に尊敬。学ぶことが多い」“高校No.１”主将の手本は180センチの日本代表DF。目標はセリエA挑戦「守備が上手い人といったらイタリア」【選手権】
初のファイナル進出。それは相手も同じだった。鹿島学園は１月12日、第104回全国高校サッカー選手権の決勝で神村学園と国立競技場で対戦。０−３で敗れ、優勝は果たせなかった。
試合後、ミックスゾーンで悔しさを滲ませたのが鹿島学園のDF秋山龍詠（３年）だ。「前半は、けっこう何もできなくて。そこで修正できなかったのが敗因」と唇を噛む。
「足が速いことは分かっていたので、縦を優先的にケアしながらカットインに対する準備をして、相手がどんなことをやってきても対応できるようにはしていた」
だが、実際に対峙してみて、事前の想定を上回ったのか。秋山は相手の実力を認める。「やっぱり速いですし、身体は小さいですけど、しっかり（ボール）を収めていた。J内定しているだけあるなと思いました」。
日本一には届かなかったが、充実感や達成感、新たな発見もあった。
「けっこう攻撃面では、今大会で成長できた。相手にチャンスを与えることや、抜かれることはそんなに多くはなかったですけど、最後に相手の方が（自分と）同じところから走り始めたのに、自分が走り負けて先に触られるとかが分かった。そういった守備の部分で改善点が多くあった」
卒業後は大学に進学し、プロを目ざすという秋山。今大会の経験を、さらなる成長の糧にする。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「本当に尊敬。学ぶことが多い」“高校No.１”主将の手本は180センチの日本代表DF。目標はセリエA挑戦「守備が上手い人といったらイタリア」【選手権】