ILLIT魔法のレストランを舞台にした「Sunday Morning」MV公開

ILLITが、1月13日に日本2ndデジタルシングル「Sunday Morning」（TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期オープニングテーマ）を配信リリース。

あわせて、MVも公開された。

■ILLIT、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期OPテーマ「Sunday Morning」配信リリース！

「Sunday Morning」は、誰にも止められない“恋する心の偉大な力”を描いたJ-POP ROCKスタイルの曲。制作陣には、TikTokでバイラルヒットを生み出してきた2000年生まれのアーティスト、Mega Shinnosukeが参加している。

恋をすることで強くなれたり、反対に弱さや寂しさを感じたりする。そんな感情のアップダウンの中にいるひとりの少女の姿を、可愛らしく軽快なメロディと歌詞で表現した一曲。日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなる“誰か”。その誰かに夢中になるキラキラとした気持ちと、胸を締め付けるような切ない恋しさが混ざり合う“恋の朝”を歌っている。心地よいメロディにILLITの澄んだ音色が重なり、聴く人の耳を惹きつける。

公開されたMVは、日曜日にだけオープンする魔法のレストラン“サンデーモーニング”を舞台に、気になる来店客を料理やパフォーマンスで虜にするILLITの姿が描かれたコミカルな映像に仕上がった。

レトロなレストランでクラシカルな制服ルックを着こなし、接客したり、踊ったり、料理を作ったりなど、様々なシーンが繰り広げられる。シロップたっぷりのパンケーキやカフェメニューはオープニング曲に起用されたTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』にもマッチしており、他にも作品に登場する動物たちを思わせるような要素が盛り込まれ、見る人を楽しませる映像となっている。

本楽曲がオープニングテーマを務めるTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期は1月12日より放送スタート。初回放送ではアニメのキャラクターたちが「Sunday Morning」にあわせてダンスを踊るシーンも話題となった。

■リリース情報

2026.01.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Sunday Morning」

