LE SSERAFIM・SAKURA“編み物”で新境地！フェリシモとのコラボブランドをローンチ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

“編み物”愛好家として知られるLE SSERAFIMのSAKURAが、創立60年の歴史を誇るフェリシモの手作りキットブランド「Couturier（クチュリエ）」のアンバサダーに就任。自ら企画・監修を手がけたコラボレーションブランド「SAKURA MIYAWAKI × Couturier」をローンチした。

■日本や韓国での編み物ブームの火付け役として大きな話題を呼んでいるSAKURA

編み物愛好家として知られるSAKURAは「クチュリエ」とのコラボレーションで誕生したブランドを通じて、初心者だったころに難しいと感じた部分や、実際に作ってみたい商品など、自身の経験を活かしながら積極的に企画に参加。編み物キットやファッションアイテムなどを展開していく予定だ。

フェリシモがK-POPアーティストをアンバサダーに迎えるのは今回が初。「Couturier（クチュリエ）」があらたにコラボレーションブランドを立ち上げるのも、SAKURAとの取り組みが史上初となる。

フェリシモは「編み物への深い関心と、その情熱が多くの人々に感動を与えているSAKURAさんの姿に強く共感しています。『SAKURAさんのように、編み物をもっと身近に楽しんでほしい』という想いのもと、本プロジェクトを発足しました」とSAKURAの編み物に対する愛情と探究心を称賛している。

SAKURAは『KKUROCHET』『KKUROCHET Holiday Edition』など、2025年に2度にわたり編み物プロジェクトを展開。編み物を通して披露してきた多彩な表現力や、SAKURAの編み物への貢献度と影響力が評価され、今回、フェリシモ初のアンバサダーに抜擢された。SAKURAは「フェリシモの手づくりキットブランドCouturier[クチュリエ]のアンバサダーに就任いたしました。自信を持っておすすめできるものばかりです」と今後の展開への期待を高めている。

日本や韓国での編み物ブームの火付け役として大きな話題を呼んでいるSAKURA。今回のフェリシモのアンバサダー就任に続き、1月15日には、NHK Eテレ『すてきにハンドメイド』に出演し、日本のテレビで初めて編み物を楽しむ姿を披露する。アーティストとしてのグローバルな活躍はもちろん、編み物で新境地を切り拓くSAKURAの活動に注目が集まっている。

2025年、初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』を開催し、全19都市29公演を盛況裏に終え、世界中のファンと時間を共にしたLE SSERAFIM。2026年1月31日～2月1日には、韓国・ソウルの蚕室室内体育館でアンコール公演を開催し、ワールドツアーの集大成を飾る。

■リリース情報

2025.10.24 ON SALE

LE SSERAFIM

DIGITAL SINGLE「SPAGHETTI」

(P)&(C) SOURCE MUSIC

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp