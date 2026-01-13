11時の日経平均は1639円高の5万3579円、アドテストが411.80円押し上げ 11時の日経平均は1639円高の5万3579円、アドテストが411.80円押し上げ

13日11時現在の日経平均株価は前週末比1639.66円（3.16％）高の5万3579.55円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1263、値下がりは289、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を411.80円押し上げている。次いで東エレク <8035>が308.85円、ＳＢＧ <9984>が195.74円、ファストリ <9983>が80.22円、レーザーテク <6920>が37.44円と続く。



マイナス寄与度は6.02円の押し下げでニトリＨＤ <9843>がトップ。以下、安川電 <6506>が5.31円、任天堂 <7974>が5.01円、セブン＆アイ <3382>が4.81円、住友ファーマ <4506>が3.18円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落はその他製品、空運の2業種のみ。値上がり率1位は輸送用機器で、以下、銀行、卸売、証券・商品、電気機器、石油・石炭と続いている。



※11時0分12秒時点



株探ニュース

