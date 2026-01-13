男性アイドルグループ「SHY」が28日に「ごめんなSHY」でCDデビューする。スポニチアネックスでは、新グループ誕生を記念し9人にソロインタビュー。推しポイントや、目標について教えてもらいました。3人目は「動物好きすぎてごめんなSHY」のあいさつでおなじみのシャイグリーン・脇龍真（16）。自画像にも、大好きな動物たちが描かれています！

――「龍真」の名前の由来を教えてください。

「“龍”の字には、天に昇る龍みたいに多くの困難を力強く乗り越えて、成功を収めるように！という意味があるらしくて、“真”は偽りの無い心で真っ直ぐに、本質を見失わないように生きてほしいという願いを込めて『龍真』と名前をつけてくれました！」

――長所と短所を教えて。

「最近の長所は、好きな物には真っすぐに何でも楽しめることです！最近の短所は、気分屋過ぎなことです！気分屋過ぎて、よく長所も短所も変わります！」

――メンバー8人の呼び方を教えて。

「ななせ（仙波）、まさと（川原）、松原（松原）、峯（峯）、りょうや（生水）、ひゅが（河合）、新井（新井）、あんべ（安部）です！中学の時の癖で名字呼びが多いです！」

――8人の“推しポイント”を教えて。

仙波:彼はですね、私服のセンスがバチイケなんです。しかもスタイルもいいからなんでも似合うっていう最強ポテンシャル持ちです。そしてゲームがうまい…。遠征の時の車でみんなでゲームをすることがあるのですが、七星の取り合いが起こってます。七星と同じチームがいい！！！！！！ってみんなで取り合ってます。モテてます。

川原:彼はですね、めっちゃ面白いです。写真とか見てもらったら分かる通り、イケメンなのは間違いないんですが、最近何故か自分からいじられにくるという奇行に走ってます。ある意味ギャップ萌えなのではないでしょうか。まさととはよくサシで遊びに行くのですが、めっちゃ面白いです。本当に。モテそうです。

松原:彼は、ただのインテリジェンスじゃなくて、仲間思いのインテリジェンスなんです。誰かが落ち込んだ時には励ましてくれたり、声掛けは忘れない。いい人すぎます。めっちゃノリ良くて、しかも天然なので最近は多分ボケも担当してます。モテそうです。

峯:彼は、SHYの中にある『峯脇』というユニットで、2人組で一緒なんですが、めっちゃいいですよ。かわいいですし。オススメです。

生水:彼は、めちゃくちゃビジュ爆です。なんと言っても、美意識が高いんです。遠征とかでホテルで部屋が一緒になると「これ使ってみ！」って素敵な美容品を貸してくれる気前の良い男でもあるんです。モテそうです。

河合:彼は、なんと言ってもメロ顔だと思うんです。ほほ笑みかければどんな相手もイチコロなんじゃないでしょうか。モテそうです。

新井:「入れ替わるなら誰？」って聞かれたらまず1番最初に頭に浮かぶのは彼です。だって背が高いんです。176センチの世界見てみたくないですか？そしてイケメンです。モテそうです。

安部:家庭科の授業でクマのぬいぐるみ？を作ったらしく、それを僕にプレゼントしてくれたんですけど、めちゃ出来がよく、評定も5だったらしくて、めっちゃ家庭的な男です。モテそうです。

――脇くんの推しポイントは？

「僕は、自分たちの楽曲がめっちゃ好きなので、ライブ中にみんなにこの楽曲はこんな所がいいんだぞ〜って歌とダンスと表情とかで表現することに専念してます！なので、ライブに来たら、曲自体を楽しんでくれるとうれしいです。あと僕は真顔でも口角が何故か少し上がってしまっているのでそこを見てくれるとうれしいです」

――メンバーに言われてうれしかったことは？

「ニオイを誉められた時。うれしかったです！」

――メンバーの秘密を一つだけ教えて。

「峯くんが、最近なぜか僕に、意味が分からない、だるい彼女ムーブをかましてきます。詳細は見るに堪えないので省きます」

――人生で最大のピンチを教えて。

「現在進行形なんですが、僕がメンバーになんかしようとすると『脇がキスしようとして来るぅ』とか言ってきて…、何もできない絶望的な状況になっています。助けてほしいです」

――最近、笑ったことを教えて。

「最近笑ったことは、峯が、遠征の帰りの車で、自分で顔面に一番暗い色のアイシャドーを塗って、ずっと暗闇と同化してたことが面白かったです。本当に何がしたいのか分からなかったです」

――最近、泣いてしまったことは？

「映画『STAND BY ME ドラえもん』を見て泣きました」

――一日だけ誰かになれるとしたら誰になりたい？

「一日だけ、普通の高校生になって、普通の青春をしてみたいです」

――憧れている人を教えて。

「憧れている人、ってよりかは憧れている生き方があって、『PERFECT DAYS』っていう映画の生き方に憧れてます。最近特に影響を受けた人は、『カラフルダイヤモンド』さんの高垣博之さんです」

――SHYとしての目標は？

「目標は、メンバー全員9人そろって一つの大きいステージに立つことです！」

◇脇龍真（わき・りゅうま） 2009（平21）年2月4日、神奈川県出身。164センチ、B型。趣味・特技:猫を愛でること、ピアノ。メンバーカラーはシャイグリーン

◇SHY（シャイ）新井椋清、安部舜太、河合彪雅、川原雅斗、生水稜也、仙波七星、松原有輝、峯大凱、脇の9人で2025年9月23日に結成。「ちょっぴりシャイだけど、一生懸命想いを届けます」というコンセプトを基に活動。「SHY」は、Spirit、Hope、Youthの頭文字を組み合わせたもの。1月17日に、東京・新宿ReNYで初のワンマンライブを行う