吉本新喜劇のすっちー（53）と島田珠代（55）が13日、大阪市内で、2人がCM出演する不動産会社「オープンハウス」の「オープンハウスをごひいきに！プロジェクト」発表会見に出席した。

客役としてお笑いコンビ「ロングコートダディ」「コットン」も登場。島田が「ガチで大好き」と公言する「ロングコートダディ」の堂前透（35）に「あ、私の吉沢亮だ」といきなり抱きつき、持ちギャグの「股間チーン」を「あ、私の国宝」とやってあきれさせた。

「堂前と住むならどんな家を？」と問われると「透が“これがいい“って言ったやつを私だけが働いて買ってあげます。透は一銭も出さなくていい。営業もいっぱい行きます」と宣言。「2人で住めたら？ラブチェアは外せない」と話し「掘りごたつにしてもらって、透がテレビでかわいい子見てたら、足でゴーンして“何見てんのよ〜“とかしたい」と妄想は膨らむばかり。島田がさらに目をトローンとさせると、すっちーは「お酒飲んでて1時過ぎたら、だいたいこの目になります」と突っ込み笑わせた。

同プロジェクトではオリジナル新喜劇の制作などが発表された。