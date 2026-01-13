6人組アイドルグループ「クマリデパート」は11日、2月3日に発売するニューシングル「クマった！釣られちゃった」の詳細を発表した。これを受け、スポニチアネックスのライブアイドル特集「推し面」に、葵ミヅキ、七瀬マナの2人から喜びのコメントが到着した。

楽曲の制作陣は、ヒットメーカー・早川博隆氏とサクライケンタ氏の強力タッグ。新体制第2弾となる今作は“かわいい”の魅力を極限まで詰め込んだ「限界突破ソング」だ。中毒性の高いメロディーとキャッチーな歌詞が特徴で、ライブでの盛り上がり必至な一曲に仕上がった。

青色担当の葵は「どきどきするかわいい歌詞や、かわいい振り付けにたくさん“クマっちゃって”ください♡」とアピール。ミントグリーン担当の七瀬は「表題曲の『クマった！釣られちゃった』は、みんなももしかしたらわたしたちに想ってくれているかも！！な気持ちがかわいく表現されていて、とっても好きな一曲ですっ♡」と解説した。

2人のコメント全文は以下の通り。

▼葵ミヅキ

とてもかわいい曲を作っていただきました！どきどきするかわいい歌詞やかわいい振り付けにたくさんクマっちゃってください♡いっぱい聞いてねっ！

▼七瀬マナ

Newシングル♡「クマった！釣られちゃった」がリリースされましたっ♡新体制第2弾目のシングル！うれしい〜！！♡

このシングルは3曲入りのボリューム満点のシングルになっています！！表題曲の「クマった！釣られちゃった」みんなももしかしたらわたしたちに想ってくれているかも！！な気持ちがかわいく表現されていて、とっても好きな一曲ですっ♡

みんなも沢山聴いて、沢山かわいいクマリデパートにクマって♡釣られちゃってねっ！♡そして、振り付けもとってもかわいいのでみんなで一緒に踊ろ〜！！♡

▼クマリデパート 2016年結成。「世界のこころのデパート」をコンセプトに活動する6人組。23年3月には日本武道館での単独公演を成功させた。昨年7月、グループをけん引した1期生の早桜ニコ、優雨ナコ、4期生南カンナが卒業。同月に「新装開店」と銘打ち新メンバー3人が加入した。現在のメンバーと担当カラーは楓フウカ（ホワイト）、小田アヤネ（赤）、七瀬マナ（ ミントグリーン）、葵ミヅキ（青）、桃々シオン（桃）、鈴音リン（イエロー）。