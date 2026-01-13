読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で３・０％高。日経平均は３・２％高、ＴＯＰＩＸは３・１％高となった。

２０２６年がスタートしたが、同週は大発会の１月５日から幅広い銘柄に買いが入った。読売３３３は初めて４万４０００円台に乗せ、史上最高値を更新。ＴＯＰＩＸも史上最高値を更新した。翌６日は読売３３３とＴＯＰＩＸが連日で高値を更新し、日経平均も史上最高値を更新した。中国政府が日本に対する輸出規制を強化すると発表したことを受けて７日と８日は下落したが、９日は好決算を発表したファーストリテイリング（９９８３）が大幅高となり、日本株の上昇を牽引。週間では読売３３３、日経平均、ＴＯＰＩＸがそろって３％を超える上昇となった。

半導体株、防衛株、銀行株など幅広いセクターに買いが入っており、読売３３３、日経平均、ＴＯＰＩＸの週間パフォーマンスに大きな開きはなかった。主力銘柄の値動きが大きくなったことで日経平均は上昇日、下落日ともに振れ幅が大きくなったが、読売３３３は下落日の落ち込み度合いが相対的に軽微であった。

個別株の状況は

年末から年始にかけて地政学リスクが高まったことから、川崎重工業（７０１２）やＩＨＩ（７０１３）など防衛関連が買いを集めた。米国で半導体関連が強く買われる場面があり、キオクシアＨＤ（２８５Ａ）やディスコ（６１４６）が大幅上昇。三井金属（５７０６）や住友金属鉱山（５７１３）など２０２５年に強かった非鉄金属株が２０２６年も好スタートを切った。

一方、第３四半期の決算が市場の期待に届かなかったイオン（８２６７）が週間で２桁の下落率。浜岡原発の地震動評価において不正なデータが使用されていることが判明した中部電力（９５０２）が大幅に下落した。

構成銘柄紹介

川崎重工業（７０１２）

１月３日に米国がベネズエラに軍事攻撃を実施するなど、年末年始は地政学リスクが高まった。防衛需要が高まるとの見方から、株価は週間で２割近い上昇。日本水素エネルギー社と世界最大となる４万立方メートル型液化水素運搬船の造船契約を締結したと発表したことも買い材料となった。時価総額は２兆７００億円台。

住友金属鉱山（５７１３）

地政学リスクの高まりを受けて、「有事の金」に対する需要が高まり、ニューヨーク商品市場では金価格が大幅上昇。同社は国内外で鉱山開発や精錬を行っており、株式市場では金価格に連動しやすい銘柄と見られている。足元では銀や銅の価格も上昇傾向にあり、貴金属相場の上昇を追い風に強い動きが続いている。時価総額は２兆８００億円台。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

