6人組アイドルグループ「クマリデパート」は11日、新アーティスト写真を解禁した。パステルカラーを基調としたフリルたっぷりの衣装に身を包んだ6人が、円になって寄り添う構図となっている。

クマリは2月3日にニューシングル「クマった！釣られちゃった」をリリース。新体制第2弾の新作は“かわいい”の魅力を極限まで詰め込んだ意欲作。思わず釣られてしまうキャッチーなフレーズと中毒性の高いメロディーが特徴で、ライブでの盛り上がりが必至な「限界突破ソング」に仕上がった。「かわいいだけじゃだめですか？」（CUTIE STREET）などのヒット曲を生み出した早川博隆氏と、グループのサウンドプロデュースを手掛けるサクライケンタ氏が強力タッグを結成したことでも注目を集めている。

カップリング曲「ミライ」は作詞・作曲・編曲をサクライケンタ氏、「ソラ」は作詞・作曲をサクライケンタ氏、編曲をサクライケンタ氏、sayshine氏がそれぞれ手掛けている。

発売に先駆け、今月24日のららぽーと新三郷（埼玉）を皮切りにリリースイベントを各地で開催する。また、2月には東阪でのワンマンライブ「デパートをおかずに白ごはんを食べます！」も決定しており、2月7日の大阪・梅田Shangri-La、15日の東京・Veats SHIBUYAでパフォーマンスを届ける。

▼クマリデパート 2016年結成。「世界のこころのデパート」をコンセプトに活動する6人組。23年3月には日本武道館での単独公演を成功させた。昨年7月、グループをけん引した1期生の早桜ニコ、優雨ナコ、4期生南カンナが卒業。同月に「新装開店」と銘打ち新メンバー3人が加入した。現在のメンバーと担当カラーは楓フウカ（ホワイト）、小田アヤネ（赤）、七瀬マナ（ ミントグリーン）、葵ミヅキ（青）、桃々シオン（桃）、鈴音リン（イエロー）。