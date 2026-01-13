ドボンと浸して熱処理対策。ENEOSの冷却オイルでサーバーやバッテリーの省エネを
ラスベガスで開催されたCES 2026。今年もたくさんの新製品、コンセプト、技術展示があり、心の底から楽しんできました。
CES会場を歩いていたら、カスタマイズラッピングされたサイバートラックを、ENEOSブースで発見。なぜ、日本企業で石油のエネオスが、こんなところで電気自動車を…？
ブースに立ち寄ってみると、非常に面白い技術展示が行われていました！
ENEOSが作る「冷却オイル」
一般人にとって、ENEOSといえばガソリンスタンド。ガソリンスタンドといえば石油です。が、ENEOSが開発するオイルは、ガソリンに依存せずにデータセンターやバッテリーまわりの熱処理対策を行うためのもの。
冷却用オイル「ENEOS IX」シリーズは、サーバーの冷却を想定したオイル。
3種類あって、まず日本の消防法に適合した難燃性オイルのタイプJ。冷却性能を重視した低粘度のタイプC。そして、生物由来のオイルで、カーボンフットプリントは小さいけどそのぶん価格が高いタイプBがあります。
データセンターにて、基盤をドボンと冷却オイルに浸し、CPUやメモリを冷そうという、素人にもイメージしやすい仕組みです。
冷媒や断熱発泡剤としてハイドロフルオロカーボンを使う場合と比べ、発揮しない、人体により安全というメリットがあります。特殊なオイルと身構えてしまいますが、人体に安全なので触ってもOK。
CESの展示ブースでは実際に触ることができましたが、さらっとしてベビーオイルの印象。匂いも感じませんでした。
AIでデータセンター需要は急増中。データセンターの電力消費は周辺地域から問題視され、誘致に反対されることもありますが、冷却手段しだいでは使用電力を減少できるかもしれません。
ENEOSの冷却オイル、今後注目度がさらにあがりそう！ オイルだけでなく、塗って使う放熱グリースも開発中。
今後、サーバーだけでなく車載バッテリーへの応用版も開発中だとか。なるほど、サイバートラックと繋がりました！
Source: ENEOS