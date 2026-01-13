Image: ギズモード・ジャパン

ラスベガスで開催されたCES 2026。今年もたくさんの新製品、コンセプト、技術展示があり、心の底から楽しんできました。

CES会場を歩いていたら、カスタマイズラッピングされたサイバートラックを、ENEOSブースで発見。なぜ、日本企業で石油のエネオスが、こんなところで電気自動車を…？

ブースに立ち寄ってみると、非常に面白い技術展示が行われていました！

ENEOSが作る「冷却オイル」

一般人にとって、ENEOSといえばガソリンスタンド。ガソリンスタンドといえば石油です。が、ENEOSが開発するオイルは、ガソリンに依存せずにデータセンターやバッテリーまわりの熱処理対策を行うためのもの。

冷却用オイル「ENEOS IX」シリーズは、サーバーの冷却を想定したオイル。

3種類あって、まず日本の消防法に適合した難燃性オイルのタイプJ。冷却性能を重視した低粘度のタイプC。そして、生物由来のオイルで、カーボンフットプリントは小さいけどそのぶん価格が高いタイプBがあります。

Image: ギズモード・ジャパン

データセンターにて、基盤をドボンと冷却オイルに浸し、CPUやメモリを冷そうという、素人にもイメージしやすい仕組みです。

冷媒や断熱発泡剤としてハイドロフルオロカーボンを使う場合と比べ、発揮しない、人体により安全というメリットがあります。特殊なオイルと身構えてしまいますが、人体に安全なので触ってもOK。

CESの展示ブースでは実際に触ることができましたが、さらっとしてベビーオイルの印象。匂いも感じませんでした。

Image: ギズモード・ジャパン

AIでデータセンター需要は急増中。データセンターの電力消費は周辺地域から問題視され、誘致に反対されることもありますが、冷却手段しだいでは使用電力を減少できるかもしれません。

ENEOSの冷却オイル、今後注目度がさらにあがりそう！ オイルだけでなく、塗って使う放熱グリースも開発中。

今後、サーバーだけでなく車載バッテリーへの応用版も開発中だとか。なるほど、サイバートラックと繋がりました！

Source: ENEOS