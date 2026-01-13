¥É·³¡¢¥±¥ê¡¼¤Î¡È¸½Ìò°úÂà¡É¤òÀµ¼°È¯É½¡¡SNS¤ÇÏ«¤¤¤ÎÅê¹Æ¡Ä»×¤¤¤ËÇÛÎ¸¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
¥É·³¤¬Åê¹Æ¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î13¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥±¥ê¡¼Åê¼ê¤Î¡È¸½Ìò°úÂà¡É¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö·¯¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ëµ¢¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡37ºÐ¤Î¥±¥ê¡¼¤Ï2009Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3½äÌÜ¤Ç¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Æþ¤ê¡£2012Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î2015Ç¯¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ10¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.82¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¸å¤Ïµß±ç¤ØÅ¾¸þ¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿73»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï2020Ç¯¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·Ð¸³¡£2024Ç¯¤Ï35»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.78¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòÇ¯¤Ï¤É¤³¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»13Ç¯´Ö¤Ç485»î¹çÅÐÈÄ¡Ê81ÀèÈ¯¡Ë¤Ç54¾¡38ÇÔ7¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3.98¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ËÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖBaseball Isn¡Çt Boring¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ö¼Â¾å¤Î¡È°úÂàÀë¸À¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÌîµåÁª¼ê¤¬°úÂà¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡Ë¤È¤Æ¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ë·ç¤±¤ë¡£ËÜÅö¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥×¥ì¡¼¤ò¼¤á¤¿¤À¤±¡×¤È¡Ö°úÂà¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ËËþ¤Á¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î13¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥±¥ê¡¼¡£·¯¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¥Û¡¼¥à¡Êµ¢¤ë¾ì½ê¡Ë¤¬¤¢¤ë¤è¡¢¥Á¥ã¥ó¥×¡ª¡×¤È°úÂà¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡Ö¥×¥ì¡¼¤ò¼¤á¤¿¤³¤È¡×¤òÏ«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë