1.ごはんを隠そうとしている

野生の猫は、獲物を食べきれないとき、後で食べるためにとっておく習性がありました。猫は狩りをして食べる物を得ていましたが、狩りがいつも成功するとは限らず、また獲物が見つからないこともあったでしょう。そんなときでも、とっておいた獲物があれば安心です。

でも、そのままにしておいたのでは、他の猫や動物に取られてしまいます。そのために安全な場所に運んだり、砂をかけて隠したのです。

室内で飼われている猫がごはんを食べられないという心配はないかもしれませんが、野生の名残で食べきれないフードを隠そうとしているのでしょう。残ったフードのそばで砂をかける仕草をしていたら、このような理由が考えられるのです。

ただし、フードのそばで砂をかける仕草をするのは、ごはんが気に入らないと思っていることもあります。

2.排泄の場所を掘っている

トイレではないのに、排泄をしようと穴を掘っている可能性があります。布団などのやわらかい物の上でこのような仕草をすることが多いです。この場合は、粗相をされないよう気をつけなければいけません。

猫がトイレ以外の場所で排泄をしようとするのは、トイレに不満があることが考えられます。トイレが汚れていたり、猫砂が気に入らない、トイレのサイズが合わないなどの事情があることが多いので、トイレをチェックしてみて下さい。

3.寝床を整えている

ソファやクッションなどの上で、自分が寝る場所を整えるために砂をかける仕草をすることがあります。

自分が心地よく過ごせるように調整しているのでしょう。猫にもこだわりがあるのですね。

4.ストレスを抱えている

ストレスを抱えているときにも、トイレではない場所で砂をかける仕草をすることがあります。他の理由で砂をかける仕草をする場合は一時的なことが多いのですが、ストレスが原因の場合は同じ場所を何度もかきます。猫に緊張しているような様子も見られるでしょう。

砂をかく仕草をする以外にも、過剰なグルーミングや、食欲がなくなったり、攻撃的になるなどの異変が見られることもあります。

猫はストレスに弱い動物です。そのままにしておくと体調不良につながる恐れがあるため、ストレスの原因を突き止めて対処してあげる必要があります。

まとめ

猫がトイレではない場所で砂をかく仕草をするのには、理由がありました。砂がないところでも、かきたくなってしまうのでしょう。

ただ、トイレの汚れやストレスなど、何か問題があってそのような行動をすることもあるので、その場合は早めに対処してあげて下さいね。