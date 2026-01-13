コンサート当日「チケット余ってるでしょ？」県外の会場まで追ってきたママ友。笑顔で『信じられない一言』

好きな歌手のコンサートチケットが当たった知人。それを知ったママ友が、予想もしなかった行動に出ました。知人から聞いたお話を紹介します。

チケットが当たる

私は幼稚園に通う子どもがいる主婦です。



私には大好きな歌手がいるのですが、その歌手のコンサートが開催されることになりました。

遠方での開催だったので悩んだのですが、同じくその歌手のファンである友人と、チケットの抽選に応募してみることに。





行けなくなった友人

結果はなんと当選！友人と一緒に大喜びしていたのです。

ところが、友人はどうしても外せない用事ができて、行けなくなってしまいました。

それについて、ママ友のC子に話した私。



するとC子は、



「その歌手のコンサート、私も興味あるな～。もし行く相手が見つからなかったら、また声かけて！」



と言いました。

「うん。でも旦那が『行けそうかも』って言ってるの。旦那は興味ないんだけどね。おばあちゃんに子守を頼んで、2人で行こうかと思っている」



私がそう言うと、C子は「そうなんだ。いいな～」と笑っていました。



この時、私はC子の言葉をただの社交辞令だと思い、深く考えていませんでした。しかし、これが後に波乱を呼ぶことになります。

コンサート会場にて

いよいよコンサート当日となりました。



会場は県外だったので、電車を乗り継ぎ数時間かけて到着。



会場に掲げられたコンサート名の看板を見ると、テンションも最高潮に。

すると、突然電話が鳴りました。



見てみると、C子からの着信。「なんだろう？」と思いながら出た私。