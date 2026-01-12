サッカーJ3の松本山雅FCは12日、松本市内で新シーズンの必勝祈願を行い、新体制発表会を開きました。「One Soul サイコウ」をスローガンに高みを目指します。



松本市の深志神社で行われた松本山雅FCの必勝祈願。石粼信弘新監督をはじめ選手、スタッフ約50人が参拝しました。石粼監督などが玉串を捧げ、選手一人一人が緑色の勝守を受け取りました。





そして午後2時半から開かれた新体制発表会。サポーター約2000人が緑に染めた会場で新しいスローガンが発表されました。「サイコウ」過去最低成績に終わった昨季から再び勢いを取り戻すための「再興」と、クラブの在り方を高める「最高」の意味が込められています。今季は石粼監督が指揮した八戸でプレーしていた白井達也選手や松本大学から加入した早河恭哉選手など15人の新加入選手を含む29人で始動した松本山雅FC。石粼信弘監督「2026年、今季は戦う、走る、球際で負けない最後まで諦めない、そういう強い気持ちを持って戦っていきたい。ぜひ皆さまも応援するのではなく私たちと共に戦っていきましょう。2026年頑張ります。よろしくお願いします」8月にシーズン開幕が移行することから2月からJ2、J3チームによる「百年構想リーグ」が行われる今年。チームは1月26日から鹿児島県でキャンプに臨み、2月7日の開幕戦はアウェーでJ2の大宮と対戦します。