新菱冷熱工業が、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトに招待する「新菱冷熱さわやかキャンペーン」を開催！

2026年4月12日に開催される東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトに、クイズに答えて正解者の中から抽選で50組100名が招待されます☆

新菱冷熱工業 東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイト招待「新菱冷熱さわやかキャンペーン」

応募期間：2026年1月13日（火）〜2月20日（金）

賞品：東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイト（ペア）

当選人数：50組100名

キャンペーンURL：https://www.shinryo.com/sponsor/cp12/

東京ディズニーランド／東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーである「新菱冷熱工業」が「新菱冷熱さわやかキャンペーン」を開催。

2026年4月12日に開催される東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトに、50組100名が招待されます。

対象となるのは、キャンペーンページに書かれているクイズに答えて正解された方。

応募概要を確認し、ページ下部の「同意して応募する」ボタンから、応募専用ページでクイズの答えと必要事項を入力し応募ください。

応募完了後、登録されたメールアドレス宛に「応募完了メール」が送信されます。

2026年4月12日に開催される東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトにペアで招待されるキャンペーン。

新菱冷熱工業の「新菱冷熱さわやかキャンペーン」は、2026年2月20日まで開催中です☆

