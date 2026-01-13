人気キャラクター、パペットスンスンがニッポン放送「パペットスンスンのオールナイトニッポンX(クロス)」（2月13日金曜深夜0・00）のメーンパーソナリティーを担当することが13日、発表された。

同番組は週替わりパーソナリティが金曜日を担当しており、2月13日はメーンパーソナリティ―としてスンスンが登場。ゲストには、ショートムービー「パペットスンスン」が放送されているフジテレビ「めざましテレビ」のメインキャスター、井上清華アナウンサーの出演が決定した。

番組内では、リスナーの「ふわあっ♪」と感じた瞬間を紹介する「ふわあっ♪コレクション」や、スンスンがリスナーのおすすめ音楽を楽しむ「わたしのBEST SONG」といったコーナーを実施。その他、スンスンへの質問やお悩み相談、メッセージなどの「ふつおた」も広く募集する。

スンスンもコメントを寄せ「2月13日金曜日の、オールナイトニッポンXに出ますっ！井上さんとたくさんお話をしますっ！よろしくおねがいしますっ！」と呼びかけ。6歳のスンスンが、深夜の生放送でどのようなトークを届けてくれるのか注目だ。