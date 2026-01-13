µ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤Ï¤â¤¦±Ç²è¥¯¥é¥¹ ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¿ý»Î¡¦Çë¸¶À»¿Í¤¬¸«¤»¤¿º²¤Î¥Ä¥â¤ÈÉ½¾ð¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¿ý»Î¤¬¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤ò·àÅª¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î12Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇTEAMÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥ª¡¼¥é¥¹¤ËµÕÅ¾¤Î¥Ä¥â¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¡¢¸Ä¿Í7¾¡ÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£µ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤È½êºî¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¡ª¡×¤È¶½Ê³¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÕÅ¾¥È¥Ã¥×¡ªÇë¸¶¡¢µ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤Èº²¤Î¥Ä¥â¥·¡¼¥ó
¡¡Çë¸¶¤ÏÁ°¶É¤ÎÆî4¶É¤Ë½ÂÃ«ABEMAS¡¦ÇòÄ»æÆ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ2ÃåÌÜ¤Ë¸åÂà¡£¤½¤Îº¹¤Ï2800ÅÀ¤À¤±¤Ë¡¢½½Ê¬¤ËºÆµÕÅ¾¤¬ÁÀ¤¨¤ë¶Ïº¹¤À¤Ã¤¿¡£ÇÛÇ×¤Ç¤ÏÌÌ»Ò¤¬1¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè1¥Ä¥â¤Ç¥«¥ó7Åû¤òËä¤á¤Æ1¤ÄÌÜ¤ÎÌÌ»Ò¤¬´°À®¡£¤µ¤é¤Ë3½äÌÜ¤Ë¤ÏÀÖ5Åû¤ò°ú¤Æþ¤ì¡¢4¡¦ÀÖ5¡¦6¡¦7¡¦8Åû¤È¤¤¤¦Ï¢Â³·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤¯Á°¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡7½äÌÜ¡¢6Åû¤ò°ú¤¤¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¤¬¡¢1Åû¤ÈÏ»Ëü¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥Á¤¬ÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤¡£¥Ä¥â¤Ê¤é¤¤¤¤¤¬¡¢ÇòÄ»°Ê³°¤«¤é¤Ï½Ð¥¢¥¬¥ê¤·¤Æ¤âÎ¢¥É¥é¼¡Âè¤À¤«¤é¤À¡£9½äÌÜ¡¢¸ÞËü¤ò°ú¤Ê¿ÏÂ¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¹âÌÜ¡¦»ÍËü¤Ê¤é°ìÇÖ¸ý¤â¤Ä¤¯¤¿¤á¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â½Ð¥¢¥¬¥êOK¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¿ÆÈÖ¡¦ÇòÄ»¤¬Â»ß¤á¤âÁÀ¤¦¥«¥ó8º÷ÂÔ¤Á¤ÇÀèÀ©¥ê¡¼¥Á¡£¤µ¤é¤Ë3ÃåÌÜ¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦¾¡Ëô·ò»Ö¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤âº®°ì¿§¡¦ÀÖ¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¸å¤Ë¥ê¡¼¥Á¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Çë¸¶¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥ÁËÀ¤¬2ËÜ¤â½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¬¥ê¥È¥Ã¥×¤Î¾õ¶·¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ä¥â¤ëÅÙ¤ËÉ¬»à¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢»Ø¤Ë»×¤¤ÀÚ¤êÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¥Ä¥â¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢12½äÌÜ¤Ë¼·Ëü¤ò¥Ä¥â¡£¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ¤Î3000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤¤É½¾ð¤â¥È¥Ã¥×¤ò·è¤á¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍëÅÅ¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ï¥®¡¼¡×¡Ö¥¯¥½¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍëÅÅ¤ÎËã¿ý¤ÏÌÌÇò¤¤¤ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Î¤Û¤«¡¢ÅÀ¿ô¿½¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½Â¤¤¿½¹ð¡×¡Ö¥¤¥±¥Ü¤¹¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë